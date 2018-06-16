Ricardo Gareca: ‘Bu kadar insanın geleceğini düşünmemiştik’

SKOR DIŞ HABERLER / Peru Milli Takım Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Dünya Kupası C Grubu’nda Danimarka’ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Peru’nun üstün oynadığı maçta Danimarka Yurary’nin 59. dakikada attığı golle 1-0 galip gelerek kritik bir galibiyet elde etmeyi başardı. Peru ise birçok net fırsattan gol çıkartmayı başaramadı.

Peru halkı, 36 yıl sonra oynadıkları ilk Dünya Kupası maçını izlemek için başkent Lima’daki meydanda toplandı. Bazı taraftarlar Danimarka’nın golünden sonra gözyaşlarını tutamadı.#DEN #PER #WorldCup pic.twitter.com/HT8WFbRgNu — SKOR (@SozcuSkor) 16 Haziran 2018

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Peru’nun hocası Gareca, “Danimarka gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Statta harika bir atmosfer vardı ve buna karşılık olarak iyi bir oyun oynamak istiyorduk. Harika bir destekle karşılaşacağımızı biliyorduk ama bu kadar çok insanın bizim için geleceğini düşünmemiştik” dedi.

Mordovia Arena’da oynanan maçta binlerce Peru taraftarı tribünleri doldururken ülkenin başkenti Lima’da da meydanlar tıka basa doldurulmuştu.

MAÇ SONUCU | Peru Danimarka: 0-1 2018 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun ikinci maçında Peru ile Danimarka bir araya geldi. Mordovia Arena'daki nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Danimarka oldu. Peru 45+1'de VAR kararı ile penaltı kazandı ancak Cueva penaltıyı kaçırdı. Maçın tek golü 59'da Yurary Poulsen'den geldi. İlgili Haberi Oku