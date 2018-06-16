Real Madrid’in yeni hocası Julen Lopetegui gözyaşlarını tutamadı

Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in yeni teknik direktörü olurken İspanya Milli Takımı'ndan kovulan Julen Lopetegui, Başkan Florentino Perez ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamazken “Dün (önceki gün) annemin ölümünün ardından hayatımın en üzüntülü günüydü. Bugün (dün) ise hayatımın en mutlu günü. Duygusal bir gün. Bu sorumluluktan dolayı çok gururluyum” dedi.

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Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın başlamasına 1 gün kala İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui’nin görevine son verilmişti. 51 yaşındaki teknik adamın İspanya Futbol Federasyonu’ndan habersiz olarak Real Madrid ile anlaşması nedeniyle kovulduğu öğrenilmişti. İspanya Futbol Federasyonu, Lopetegui'nin yerine Milli Takım’ın başına Fernando Hierro'nun göreve getirildiğini açıklamıştı.

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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid'e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik. Yaptığı her şeyden dolayı Julen'e teşekkür ediyoruz çünkü bizim Rusya'da olmamızı sağladı. Ancak bu olayı gözardı edemeyiz. İspanya Futbol Federasyonu'nda tüm çalışanlar için bazı kurallar olduğu bilinmeli… Oyuncularla konuştum, durumu anlayışla karşıladılar.”