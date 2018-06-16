PSV’den flaş Phillip Cocu ve Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilen PSV’nin teknik direktörü Phillip Cocu hakkında flaş bir açıklama geldi. PSV’nin Genel Menajeri Toon Gerbrands “Fenerbahçe Cocu’yu istiyorsa sözleşmesi sürdüğü için gelip bizden izin almak, anlaşma sağlamak zorunda” dedi.

Hollanda Eredivisie’de şampiyonluğa ulaşan PSV’nin 47 yaşındaki çalıştırıcısının 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Kocaman’ın yerine göreve geleceği iddia edilen Cocu’nun yardımcılığını ise Dirk Kuyt’un yapacağı konuşuluyor. Phillip Cocu`nun menajeri Fenerbahçe için İstanbul`a geldi... Phillpe Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geldi. İlgili Haberi Oku