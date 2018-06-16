MAÇ SONUCU | Peru Danimarka: 0-1

FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nun kritik maçında Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi. Grubun ilk karşılaşmasında Fransa, Avustralya’yı zorlanmasına rağmen 2-1 mağlup etmeyi başarırken Danimarka da Peru’yu 1-0’lık skorla mağlup etti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

36 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’nda yer alma şansı bulan Peru, pek çok fırsattan yararlanamazken 59’da Yurary Poulsen’in golüyle Danimarka sahadan 1-0 galip ayrıldı. VAR (video yardımcı hakem) yardımıyla 45+1’de penaltı şansı yakalayan Peru’da Christian Cueva’nın şutu üstten auta gitti.

Gruptaki ikinci maçlarda 21 Haziran’da saat 15.00’te Fransa ile Peru, saat 18.00’de ise Danimarka ile Avustralya bir araya gelecek.

Stat: Mordovia Arena (Saransk)

Hakem: Bakary Gassama

Saat: 19.00

Yayın: TRT 1

Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Farfan, Cueva, Flores

Teknik Direktör: Ricardo Gareca

Danimarka: Schmeichel, Dalsgaar, Kjaer, Christensen, Stryger, Delaney, Kvist, Jorgensen, Eriksen, Yurary, Sisto,

Teknik Direktör: Age Hareide

MAÇ KADROSU

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