Nijerya taraftarının tavuğuna izin çıkmadı!

Nijerya takımının yarın D Grubu’nda Hırvatistan’la karşı karşıya geleceği Dünya Kupası maçının oynanacağı Kaliningrad’ın yetkilileri, Nijeryalı taraftarların stadyuma canlı hayvan sokmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaliningrad’ın Kültür ve Turizm Bakanı Andrey Yermak, resmi bir talep gelmese de bazı Nijeryalı taraflarların, maça tavuk getirmelerinin mümkün olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Yermak, bu soru karşısında, Nijeryalı taraftarlara, güvenlik uygulamaları nedeniyle stadyuma canlı hayvan ile girilmesine izin verilmediğini anlattıklarını belirtti.

Fakat Yermak, stada gitmelerine izin verilmeyecek olmasına rağmen, başka bir yerde takımlarını desteklemek istiyorlarsa, Nijeryalı taraftarlara nereden tavuk alabilecekleri hakkında tavsiyede bulunabileceklerini kaydetti.

Nijerya’da futbol maçlarına canlı tavuk getirmenin şans getirdiğine inanılıyor. Hatta taraftarlar bazen, maça getirmeden önce tavukları Nijerya bayrağı renkleri olan yeşil ve beyaza boyuyor.

Bu arada Nijeryalı taraftarların stadyuma canlı tavuklar girme isteği, Güney Afrika’nın ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupası’nda da reddedilmişti. O dönemde Nijerya basını, tavuklarının Johannesburg’daki stada alınmamasının Nijeryalı taraftarları öfkelendirdiğini yazmıştı.