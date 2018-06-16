MAÇ ÖZETİ: Arjantin İzlanda özeti izle! Arjantin İzlanda 1-1

Dünya Kupası D grubu maçında Arjantin İzlanda karşısına çıktı. Başlama vuruşundan itibaren iki takımın da gol aradığı karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Aguero açtı. Golün şokunu üzerinden erken atan İzlanda, 23. dakikada Finnbogason ile durumu eşitledi. İlk yarının eşitlikle bitmesinin ardından karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin bulduğu pozisyonları gol çeviremedi. 63. dakikada penaltı kazanan Arjantin’de topun başına Messi geçti. Lionel Messi’nin penaltısını, kaleci Halldorsson kurtardı. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmayınca, Arjantin İzlanda maçı 1-1 sona erdi. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için, haberimizin içerisinde Arjantin İzlanda maç özeti yer alıyor. Yayıncı kuruluşun özeti yüklemesinin ardından izleyebilirsiniz.

ARJANTİN İZLANDA ÖZET İZLE

MESSİ PENALTI KAÇIRDI, ARJANTİN YIKILDI

Arjantin Milli Takımı’nın yıldızı Lionel Messi, İzlanda maçının 64. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.İlk yarıda Sergio Agüero ve Alfred Sinnbogason’un attığı gollerle 1-1’lik skorla sona ererken ikinci yarıda Arjantin öne geçme fırsatını Messi ile tepti.

Savunmanın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Messi penaltıyı kazandırırken vuruş için topun başına geçti. Tecrübeli futbolcunun köşeye yaptığı vuruşu İzlanda kalecisi Hannes Halldorsson çok iyi uzanarak kurtardı ve gole izin vermedi. İzlanda savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Arjantin bu pozisyon sonrasında öne geçme fırsatını değerlendirememiş oldu.