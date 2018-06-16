Galatasaray’ın çılgın projesi UEFA’yı çok etkiledi

MESUT YILDIRIM SÖZCÜ Galatasaray’ın UEFA Finansal Kontrol Kurulu'yla yaptığı anlaşmanın detaylarıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Avrupa'dan men cezasının beklendiği dönemde sulh anlaşmasıyla güven tazeleyen sarı-kırmızılıların, UEFA yetkililerini kalıcı gelir getirecek projelerle ikna ettiği biliniyor. Bu projelerin en çılgını ise GS Cafe. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Millet Kıraathanesi' projesinin tartışıldığı dönemde Galatasaray kulübü, Türkiye'nin dört bir yanında ‘cafe'ler açmaya hazırlanıyor.

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16 FARKLI İÇERİK HAZIRLANDI

UEFA'ya, marka yönetimi ve ticari gelir arttırımı üzerine 16 farklı içerik üretip sunan sarı-kırmızılıların en çok ilgi toplayan projesi Galatasaray Cafe oldu. 80 milyon nüfuslu Türkiye'de, 30 milyon taraftara sahip kulübün, İstanbul'dan başlayıp tüm yurda yayılacak ‘GS Cafe'ler aracılığıyla dev bir gelirin sahibi olacağı hesaplandı. Franchising sistemiyle sayısı kısa sürede artacak ‘GS Cafe'lerde kulüp ürünleri satılacak, canlı maç yayınları olacak, imza günleri düzenlenecek, çeşitli organizasyonlar yapılacak.

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ASLANLI YOL’A TİCARİ ALANLAR

365 gün yaşayan ve kalıcı gelir sağlayacak bu mekânların ilkinin yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Beyoğlu'ndaki GS Store'da kurulması planlanıyor. Bu mekânlar, ilerleyen periyotta gurbetçilerin yoğun yaşadığı Avrupa şehirlerine de yayılacak. TT Stadı'nın içinde bulunduğu kompleksteki Aslanlı Yol da ticari alanlara dönüştürülecek. Teknokent projesi ve Aslantepe'ye yapılacak kapalı spor salonunun AVM konseptinde işletilecek olması da UEFA heyetinin beğenisini kazanan projelerden…