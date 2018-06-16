Galatasaray’dan Yuto Nagatomo açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Yuto Nagatomo’nun transferi hakkında açıklama yaptı.

Geçen sezon ara transferde Inter’den kiralık olarak kadroya katılan Japon yıldız için yeniden görüşmelerde bulunan sarı kırmızılı ekip, henüz bir anlaşma olmadığını duyurdu.

Galatasaray’ın Yuto Nagatomo ile anlaştığı haberlerinin ortaya çıkamsının ardından resmi siteden bir açıklama yapan sarı kırmızılı ekip şu ifadelere yer verdi;

“Yuto Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur. Oyuncu ve Inter kulübüyle herhangi bir anlaşma olması halinde transfer, resmi internet sitemiz ve tüm yayın organlarımız tarafından taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna duyurulacaktır”

Yuto Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur. Oyuncu ve Inter kulübüyle herhangi bir anlaşma olması halinde transfer, resmi internet sitemiz ve tüm yayın organlarımız tarafından taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna duyurulacaktır. pic.twitter.com/C8lkqmvMS7 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 Haziran 2018

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