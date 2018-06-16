SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Binali Yıldırım Erdoğan’a nasıl muhalefet ettiğini açıkladı
Galatasaray’dan Yuto Nagatomo açıklaması
Futbol

Galatasaray’dan Yuto Nagatomo açıklaması

Galatasaray Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklama ile Yuto Nagatomo transferinde henüz bir anlaşma sağlanmadığını duyurdu.

16 Haziran 2018 20:21

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Yuto Nagatomo’nun transferi hakkında açıklama yaptı.

Geçen sezon ara transferde Inter’den kiralık olarak kadroya katılan Japon yıldız için yeniden görüşmelerde bulunan sarı kırmızılı ekip, henüz bir anlaşma olmadığını duyurdu.

Galatasaray’ın Yuto Nagatomo ile anlaştığı haberlerinin ortaya çıkamsının ardından resmi siteden bir açıklama yapan sarı kırmızılı ekip şu ifadelere yer verdi;

“Yuto Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur. Oyuncu ve Inter kulübüyle herhangi bir anlaşma olması halinde transfer, resmi internet sitemiz ve tüm yayın organlarımız tarafından taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna duyurulacaktır”

16 Haziran 2018 Fas-İran maçını yöneten Cüneyt Çakır Dünya Kupası`na damga vurdu Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır, Rusya'da ilk maçına çıktı. B Grubu'nda Fas ile İran arasında oynanan maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, Galatasaray'da forma giyen Belhanda'ya bir pozisyon sonrası faul vermeyince eleştiri aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:25 | 16 Haziran 2018
galatasaray Yuto Nagatomo
GÜNÜN MAÇLARI
Arjantin
Bugün - 16:00
1
-
1
İzlanda
Hırvatistan
Bugün - 22:00
0
-
0
Nijerya
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Hırvatistan
Dünya Kupası 2018 Grup D 16.06.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Nijerya