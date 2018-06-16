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MAÇ SONUCU Fransa Avustralya: 2-1
2018 Dünya Kupası Grup C

MAÇ SONUCU Fransa Avustralya: 2-1

Fransa, C Grubu'nun açılış maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na üç puanla başladı.

16 Haziran 2018 12:58

Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fransa, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Kazan Arena’da oynanan karşılaşmayı Fransa, zor da olsa 2-1 kazanmayı başardı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Bursasporlu Aziz Behic’in formasını giydiği Avustralya karşısında ilk yarı üstün bir oyun sergileyen Fransa, yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Dakikalar 80’i gösterdiğinde ise Pogba’nın ceza alanı içinde yaptığı vuruşta defansa çarpan top ağlarla buluştu.

16 Haziran 2018 Dünya Kupası`nda tarihi an... Fransa ile Avustralya arasında oynanan Dünya Kupası C Grubu maçında tarihi bir an yaşandı. İlgili Haberi Oku

Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca maç Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa, mücadelenin 58. dakikasında VAR sisteminin devreye girmesi sonucu hakemin çaldığı penaltıyı gole çeviren Griezmann ile 1-0 öne geçti. Ancak Fransızlar henüz attıkları golün sevincini yaşarken bu kez de Avustralya penaltı kazandı. Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un eski futbolcusu Jedinak’ın 62. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirmesi sonucu skor 1-1’e geldi.

Maçın 58. dakikasında Uruguaylı hakem Andres Cunha, VAR teknolojisini kullanarak Fransa lehine penaltı verdi. Bu karar, Dünya Kupası’nda VAR teknolojisi ile verilen ilk karar oldu. Maçın 81 dakikasında Pogba’nın attığı golde de ‘Çizgi Teknolojisi’ kullanıldı.

MAÇ KADROSU

Son güncelleme 15:24 | 16 Haziran 2018
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