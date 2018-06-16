MAÇ SONUCU Fransa Avustralya: 2-1

Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fransa, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Kazan Arena’da oynanan karşılaşmayı Fransa, zor da olsa 2-1 kazanmayı başardı.

Bursasporlu Aziz Behic’in formasını giydiği Avustralya karşısında ilk yarı üstün bir oyun sergileyen Fransa, yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Dakikalar 80’i gösterdiğinde ise Pogba’nın ceza alanı içinde yaptığı vuruşta defansa çarpan top ağlarla buluştu.

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Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca maç Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa, mücadelenin 58. dakikasında VAR sisteminin devreye girmesi sonucu hakemin çaldığı penaltıyı gole çeviren Griezmann ile 1-0 öne geçti. Ancak Fransızlar henüz attıkları golün sevincini yaşarken bu kez de Avustralya penaltı kazandı. Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un eski futbolcusu Jedinak’ın 62. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirmesi sonucu skor 1-1’e geldi.

Maçın 58. dakikasında Uruguaylı hakem Andres Cunha, VAR teknolojisini kullanarak Fransa lehine penaltı verdi. Bu karar, Dünya Kupası’nda VAR teknolojisi ile verilen ilk karar oldu. Maçın 81 dakikasında Pogba’nın attığı golde de ‘Çizgi Teknolojisi’ kullanıldı.