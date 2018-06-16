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Fas-İran maçını yöneten Cüneyt Çakır Dünya Kupası’na damga vurdu
2018 Dünya Kupası Grup B

Fas-İran maçını yöneten Cüneyt Çakır Dünya Kupası’na damga vurdu

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır, Rusya'da ilk maçına çıktı. B Grubu'nda Fas ile İran arasında oynanan maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, Galatasaray'da forma giyen Belhanda'ya bir pozisyon sonrası faul vermeyince eleştiri aldı.

16 Haziran 2018 09:47

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası B grubu ilk maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi. Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil eden Cüneyt Çakır’ın, turnuvada yönettiği ilk karşılaşmada Fas forması giyen Galatasaraylı Belhanda ile yaşadığı bir an maça damga vurdu.

 

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Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Belhanda İranlı Omid Ebrahimi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi. Ancak Cüneyt Çakır oralı olmadı. Belhanda’nın tüm itirazlarına rağmen pozisyona devam kararı veren Cüneyt Çakır, Faslı oyuncuya yerden kalkması için uyarıda bulundu. Bu pozisyonun ardından Cüneyt Çakır’a sosyal medyadan tepki gösterildi. Yapılan yorumlardan sonra Cüneyt Çakır TT listesine girdi.

İşte Twitter’dan yapılan bazı paylaşımlar:

Son güncelleme 09:47 | 16 Haziran 2018
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