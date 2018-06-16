Dünya Kupası D Grubu Analizi | Büyük sahnede son tango!

SKOR ANALİZ – TONGUÇ ORÖZÜ

Dünya sahnesinde son tango! | Arjantin

Tangocular olmadan Dünya Kupası zulümden öteye geçmez çoğu futbolsever için. Bu zulmü tarihler 1970’i gösterirken bir kez yaşattı mavi beyazlılar bütün dünyaya. Öyle ki; Arjantin’in Ole gazetesi gidilemeyen o dünya kupası için yazacak bir cümle bulamayıp simsiyah bir kapakla okuyucularıyla buluşmuştu. O günleri geride bırakan Arjantin, süper bücürü Maradona ile zaferi yaşarken, Maradona’dan bu yana Arjantin topraklarının yetiştirdiği en büyük yetenek Messi ile aynı şoku yaşamak üzereydi. Ama ‘milenyum bücürü' buna izin vermedi. Eleme gruplarının son maçında mutlak galibiyet gerekirken henüz ilk dakikada yenik duruma düştükleri Ekvador deplasmanında kaptan dümene geçmiş, attığı 3 gol ile Tangocuların Rusya bileti almasını sağlamıştı. Bilet alınmıştı ancak ezeli rakip Brezilya’nın 13 puan gerisinde üçüncü sırada gitme hakkı kazanan takım hazırlık maçında İspanya'dan 6 gol yiyince herkes bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştı.

İşte asıl sorun da buydu belki de dünyanın en zengin hücum hattına sahip olan takımın savunması belki de bu seviye için pek uygun değildi. Zaten yumuşak karınları da kaleci, savunma ve orta sahadaydı. 1990 Dünya kupasında yaptıkları harika savunma ve Maradona ile birlikte 7 maçta sadece 5 gol atarak finale kadar gitmeyi başaran Tangocuların bu turnuvada bundan çok daha fazlasını yapmaları gerekiyor.

En büyük kozları tabii ki Lionel Messi’nin bu muhteşem sahnede son tangosu olması. Barcelona forması ile kırmadık rekor almadık kupa bırakmayan bu adam, milli takım forması ile hiç kupa kazanamama baskısını üstünden atmak istiyor. Bu turnuva, onun gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olma iddiası için son şans olabilir. Ancak bu kez Tanrı’nın elinden daha fazlasına ihtiyaçları var…

Arjantin: (FIFA sıralamasında* 5.)

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Öne çıkan oyuncular: Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria

Dikkat: Paulo Dybala , Cristian Pavon, Giovani Lo Celso

Dünya Kupası B Grubu Analizi | İspanya, Ronaldo ve kura şanssızı ülke... 2018 Dünya Kupası'nda perde Rusya'nın 5-0'lık Suudi Arabistan zaferiyle açıldı. Ama en esaslı açılış bugün B grubundaki müthiş maçlarla yaşanacak... Kupanın iki büyük takımının yer aldığı 'ölüm grubu'nda kağıt üzerinde favori İspanya'nın plasesi Portekiz. Herkes ruhani lider Ronaldo'yu ve erken finalleri bekliyor. Ancak hiç yabana atılmaması gereken bir Fas gerçeği var. Grubun kura bahtsızı İran'ın ise işi çok zor. İşte tüm hikayesiyle B Grubu! İlgili Haberi Oku

2016 YAZ AŞKI TEKRAR KARŞIMIZDA | İZLANDA

İki sene önce yine Haziran ayında karşımıza çıkmıştı yaz aşkı İzlanda. O zaman pek kimse tanımıyordu bu Kuzeylileri. Öyle bir iz bırakmışlardı ki bizde, kimse bitmesini istemedi o yazın. Ama Fransızlar çıkıp rüyayı bitirdiğinde herkes farkına vardı yazın sona erdiğinin ve ertesi günün pazartesi olduğunun…

O yaz bittikten sonra herkes kendi yoluna gitti, biz de unuttuk yaz aşkımızı… Şimdi 2018 yılı yine Haziran ayında çıktı karşımıza yaz aşkımız. Biraz daha olgunlaşmış, biraz daha kendinden emin ve en önemlisi artık herkes onları tanıyordu.

Geçen iki sene boyunca onlara öğretmenlik yapan dişçi Heimir Hallgrimsson, onlara kuzey ışıkları altında hücum yollarında nasıl inceden kanal kurup gol bulacaklarını, defans hattında ise nasıl sağlam dolgu yapıp geçit vermemeyi öğretti. Eleme gruplarından gümbür gümbür geldiler dünya sahnesine. Türkiye’nin de yer aldığı gruplarda sadece Finlandiya yenebildi onları. Şimdi sıra geldi zorlu sahnede 2016 yılında aşık ettikleri gibi herkesi kendilerine aşık etmeye.

Makine gibi işleyen sistemlerinde sakatlıktan kurtulan Gylfi Sigurdsson ve kaptan Aron Einar Gunnarsson tekrardan aşka davet edebilecek mi herkesi, yoksa 2016’da yaşanmış güzel anılarla çekip gidecekler mi tekrardan kuzeye?

İzlanda: (FIFA sıralamasında* 22.)

Teknik Direktör: Heimir Hallgrimsson

Öne çıkan oyuncular: Gylfi Sigurdsson , Aron Einar Gunnarsson , Alfred Finnbogason

Dikkat: Albert Gudmundsson

Dünya Kupası A Grubu Analizi | Uruguay ve diğerleri! Bir de Salah… Rusya'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda heyecan A Grubu maçlarıyla başlayacak. Ev sahibi Rusya; Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır'la bir üst tura çıkma mücadelesi verirken tam bir turnuva takımı kimliğindeki Uruguay net favori olarak göze çarpıyor. Salah ve Mısır'ın ise ev sahibi Rusya ile ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor. Suudi Arabistan ise averaj takımından fazlasını olduğunu göstermenin peşinde. İşte A Grubu! İlgili Haberi Oku

Takım olamayan çocukların takımı! | HIRVATİSTAN

1998 yılında Fransa’da damalı formalarıyla sahneye çıktıklarında taraflı tarafsız herkesi hayran bırakmışlardı kendilerine. O zaman büyük kulüplerde yer alan 3-4 futbolcusu ile (Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic) yarı final görmüş hatta turnuvayı 3. olarak tamamlamışlardı. Daha sonraki turnuvalarda yine dünya sahnesine çıkmayı başarsalar da hiçbir zaman kendilerinden beklenen atılımı gösteremeyip grupların ötesine isimlerini yazdıramadılar.

1998’den yıllar sonra çoğu futbolsevere göre o zamanki kadrosundan çok daha iyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen play-off elemesi oynayıp bu dev sahneye isimlerini yazdırmayı başardılar. Sahaya adım attıklarında herkesin tanıdığı o formalarının altında bu kez dünyaca ünlü futbolcular ile hedefe yürümek istiyorlar. Başlıkta da anlattığımız gibi takım olmayı başaramayan çocukların takımı Hırvatistan, 4.29 milyon nüfuslu bir ülkeden dünyanın en iyi takımlarına futbolcu göndermeyi başaran bir ekip.

Bu harika oyuncu topluluğuna iyi önderlik edip onlara takım olmayı aşılamayı öğretme görevi Zlatko Dalic’de. Eğer Dalic başarılı olursa 1998 yılındaki o efsane kadronun posterlerinin yerine bu oyuncu grubunun fotoğraflarının yer almaması için hiçbir neden yok.

Hırvatistan: (FIFA sıralamasında* 20.)

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Öne çıkan oyuncular: Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic

Dikkat: Marko Pjaca , Tin Jedvaj, Ante Rebic

Afrika Kıtası’nın sempatik çocukları | NİJERYA

Dünya Kupası tarihinde hiç bir zaman son 16 turunun ötesine geçmeyi başaramasalar da oynadıkları her turnuvada futbolseverlere kendilerini sevdirmeyi başardılar.

Belki de Dünya Kupası tarihinin en keyifli turnuvalarından biri olan Amerika ’94 Dünya Kupası’nda Türk futbolunun yakından tanıdığı Uche, Amokachi ve Okocha gibi yıldızların yanı sıra Finidi George, Rasheed Yekin ve Sunday Oliseh’li kadrosuyla Arjantin’in önünde gruptan lider çıktıklarında herkes onlara hayranlık duymuştu. O turnuvadan 4 sene sonra Fransa’da yine bu yıldızların yanına değişik saç stiliyle Taribo West, hızıyla Tijani Babangida gibi yıldızları da ekleyerek bu sefer İspanya’yı turnuva dışına itip grupları lider tamamladıklarında artık Afrika Kıtası’nın en iyi ülkelerinden biri olduğunu kanıtlamışlardı. Daha sonraki yıllarda bir kez daha gruplardan çıkmalarına rağmen son 16 turunun bir tık ötesine geçmeyi hiç başaramadılar.

Takvimler ilerleyip tarih 2018 yılını gösterdiğinde Afrika’nın Kartalları yine dünya sahnesinde yerini almayı başardı, hem de en mükemmel şekilde. Genç yaş ortalamasına sahip olan takım Dünya Kupası Afrika elemelerinde Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Hem de bu işi Afrika elemelerinin ‘Ölüm Grubu’ olan Zambiya, Kamerun ve Cezayir’in yer aldığı grupta…

Alman teknik adam Gernot Rohr önderliğindeki Afrika Kartalları’nda göze çarpan genç oyuncular bu turnuvayı bir sonraki Dünya Kupası’nın bir fragmanı olarak görseler de asıl dört gözle beklediğimiz, esas filmin kendisi yani bir sonraki Dünya Kupası!

Genç kadroda en çok dikkat çeken isimlerden biri Fenerbahçe forması ile Türk futboluna damga vurmuş Ronaldinho’dan önce Parisli futbolseverlere nasıl top oynanacağını gösteren kırmızı kramponu ile sokaklarda her 10 çocuktan 9’una kırmızı krampon aldıran Jay Jay Okocha’nın yeğeni Arsenal’in geleceği Iwobi…

Bakalım bu genç kartallar 94 ve 98 ruhunu tekrar yaşatabilecekler mi?

Nijerya: (FIFA sıralamasında* 48.)

Teknik Direktör: Gernot Rohr

Öne çıkan oyuncular: Victor Moses , Mikel John Obi

Dikkat: Wilfred Ndidi,Alex Iwobi