Dünya Kupası C Grubu Analizi | Fransa tamam… İkinci kim?

SKOR ANALİZ – TARIK ERYİĞİT / Dünya Kupası C Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Fransa'nın yanı sıra Peru, Avustralya ve Danimarka yer alıyor. Fransa'nın grup liderliği için favori olarak gösterildiği grupta en az şans Avustralya'ya tanınıyor. Grupta ikincilik yarışının Danimarka ve Peru arasında geçmesi bekleniyor. Avustralya ise grupta sürprize imza atmaya çalışacak gibi görünüyor. Peru’nun 36 yıl sonra, Danimarka’nın ise 8 yıl sonra katılma başarısı gösterdiği C Grubu’nda Avustralya ise üst üste dördüncü kez dev organizasyonda mücadele edecek.

Tüm zamanların belki de en iyi kadrosu ile Dünya Kupası’na katılan Fransa, grupta liderliği hedefliyor. Her biri dünya çapında yıldızlardan kurulu kadrosu ile Fransa, özellikle Dembele, Griezmann, Mbappe’den oluşan ileri üçlüsünün formuna güveniyor. Gruptan lider çıkmasına kesin gözüyle bakılan Fransa’nın ardından ikincinin kim olacağı aslında üç bilinmeyenli bir denklem…

Danimarka, diğer iki rakibine oranla bir adım önde olmasına rağmen, tam bir kapalı kutu olan Peru ve Dünya Kupası tecrübesi oldukça fazla olan Avustralya ‘Vikingler’i oldukça zorlaması bekleniyor. Üç takım, Fransa’nın favori olduğu grupta ikinci olarak bir üst tura çıkmak için ter dökecek. Peru genç kadrosuna, Danimarka istikrarlı takım oyununa, Avustralya ise tecrübesine bel bağlıyor.

C GRUBU MAÇLARI

16/06/18 13:00 Fransa-Avustralya

16/06/18 19:00 Peru-Danimarka

21/06/18 15:00 Danimarka-Avustralya

21/06/18 18:00 Fransa-Peru

26/06/18 17:00 Avustralya-Peru

26/06/18 17:00 Danimarka-Fransa

FRANSA

1.526.000.000 Euro piyasa değeriyle Dünya’nın en pahalı kadrosuna sahip Fransa, her biri rekor bonservisli yıldız oyuncularıyla, 1998’de müzesine koyduğu kupayı, Rusya’da bir kez daha kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, C Grubu'nun en güçlü takımı olarak göze çarpıyor.

Güney Afrika’daki 2010 Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayan, Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda eden Fransa, muhteşem bir jenerasyon ile Rusya’ya geliyor. Fransa’dan beklentiler çok büyük… ‘Horozlar’, Hugo Lloris, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Paul Pogba, N’Golo Kante, Corentin Tolisso, Kyrian Mbappe, Antonie Griezmann, Ousmana Dembele gibi genç yıldızlardan kurulu bir takımla son olarak kendi evlerinde kaldırdıkları Dünya Kupası’nı 20 yıl sonra yeniden müzesine götürmek istiyor.

Her bölgede güçlü isimlerin yer aldığı Fransa'da en büyük sorun, Olivier Giroud dışında net santraforunun bulunmaması… Teknik Direktör Didier Deschamps, bu eksikliği savunma arkasına rahatlıkla sarkabilen ve dar alanda oldukça etkili olan hızlı forvetlerle çözmeyi planlıyor.

BENZEMA KRİZİ SÜRÜYOR

Halen Real Madrid’de top koşturan dünya markası Karim Benzema’nın yine milli takıma çağırılmaması ise ülkede yıllardır bitmeyen tartışma konusu olarak güncelliğini koruyor. Bilindiği gibi 31 yaşındaki süper golcü halen Fenerbahçe’de forma giyen o dönem Lyon’da oynayan Mathieu Valbuena’ya yapılan seks kaseti şantajıyla ilgili gözaltına alınmış daha sonra ise milli takımda süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Hücum hattında oldukça güçlü isimlerin yer aldığı Fransa'da, Anthony Martial ve Alexandre Lacazette gibi hemen her takımın kadrosunda görmek isteyeceği iki yıldız da Dünya Kupası kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

POGBA'NIN BASINA SÖYLEDİKLERİNE DİKKAT

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba'dan bu turnuvada çok şeyler bekliyor. Juventus'tan Manchester United'a transfer olduğu dönemde dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını da eline geçiren Paul Pogba'nın takıma orta sahada liderlik etmesi bekleniyor. Ancak Paul Pogba'nın saha içi kadar saha dışında da lider gibi davranması isteniyor.

Didier Deschamps, Paul Pogba'nın basına konuşmasına pek sıcak bakmıyor. Fikirlerini açık yüreklilikle söyleyen, yeri geldiğinde kendi takımını hatta teknik direktörünü bile eleştirebilen Paul Pogba, Deschamps tarafından takım ruhunu tehlikeye atabilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Bunun en yakın örneği İngiltere’de yaşanmıştı. Paul Pogba'nın Liverpool maçı sonrası yaptığı açıklamalar da Jose Mourinho'nun tepkisini çekmişti.

Manchester United'da Jose Mourinho ile zor bir yıl geçiren Paul Pogba'nın turnuva boyunca basına konuşma yasağı alıp almayacağı merak ediliyor.

“Teknik direktörüm ile iyi arkadaş olmak zorunda değilim. Sadece onun taktiğine ve bizden istediklerine saygı duymak ve ona güvenmek zorundayım” – Paul POGBA

Kaleciler: Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (PSG), Steve Mandanda (Marsilya).

Defanslar: Djibril Sidibe (Monaco), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona), Adil Rami (Marsilya), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernandez (Atletico).

Orta Sahalar: Paul Pogba (Manchester United), N'Golo Kante (Chelsea), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Blaise Matuidi (Juventus), Steven N'Zonzi (Sevilla).

Forvetler: Kylian Mbappe (PSG), Antoine Griezmann (Atletico), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Florian Thauvin (Marsilya), Nabil Fekir (Lyon).

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AVUSTRALYA

Son üç Dünya Kupası'nda da yer alan ancak son turnuvada üç maçını da kaybederek ülkede hayal kırıklığı yaratan Avustralya, C Grubu'nun en zayıf takımı olarak gösteriliyor. Kadrosunda daha çok İngiltere'de forma giyen futbolcuların yer aldığı Avustralya, Fransa'nın mutlak favori olduğu grupta Danimarka ve Peru'nun arasından sıyrılmayı hedefliyor.

Tarihindeki en büyük başarısı 2006 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmak olan Avustralya, benzer bir başarıyı Rusya'da da tekrarlamanın peşinde… O turnuvada Brezilya, Hırvatistan ve Japonya ile mücadele eden Avustralya, 4 puan toplayarak grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Bu başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Avustralya, Son 16 turunda İtalya'ya uzatmanın son dakikalarında yediği golle elenmişti.

Hollandalı Bert van Marwijk yönetiminde fizik güce dayalı bir futbola dönen ve savunmaya ağırlık veren Avustralya’nın gruptan çıkmasına sürpriz gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyunculardan kurulu kadrosuyla dikkat çeken Avustralya’nın sert ve katı bir futbol anlayışı ile sahada yer alması bekleniyor. Bert van Marwijk yönetimindeki Avustralya’nın Dünya Kupası'nda sert, az pozisyon veren bir takım izlettirmesi muhtemel…

2010 Dünya Kupası’nda Hollanda’ya final oynatan Bert van Marwijk’den Avustralya’nın başında benzer bir başarı tabi ki beklenmiyor. Ancak Hollanda’yı çalıştırırken savunma ağırlıklı futbolu nedeniyle eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının taktiği, Avustralya’ya tam uyuyor. Bu uyum sahaya da yansıyabilirse, Avustralya sürpriz yaparak gruptan çıkabilir.

CAHILL REKORA BİR GOL UZAKTA

Avustralya Milli Takımı'nın hücumdaki en önemli silahı Tim Cahill için Rusya'daki turnuvanın farklı bir önemi var. 38 yaşındaki futbolcu bundan önce katıldığı son üç turnuvada da gol atmayı başardı. Tim Cahill, Rusya'da da ağları havalandırırsa Pele, Uwe Seeler ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak olacak.

Tim Cahill, böylece Avustralya'nın en çok forma giyen ve en fazla gol atan, Dünya Kupası'nda Avustralya adına ilk golü atan unvanlarının yanına dünya çapında bir unvan eklemiş olacak.

Kaleciler: Matthew Ryan (Brighton), Brad Jones (Feyenoord), Danny Vukovic (Genk)

Defanslar: Trent Sainsbury (Grasshopper), Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama), Josh Risdon (Western Sydney), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Milwall), Fran Karacic (Lokomativa Zagreb)

Orta Sahalar: Mile Jedinak (Aston Villa), Mark Milligan (Al-Ahli), James Troisi (Melbourne Victory), Tom Rogic (Celtic), Massimo Luongo (QPR), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Jackson Irvine (Hull City), Joshua Brillante (Sydney FC), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City)

Forvetler: Tim Cahill (Serbest), Robbie Kruse (Bochum), Matthew Leckie (Hertha Berlin), Tomi Juric (Lausenne), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa), Andrew Nabbout (Urawa)

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PERU

Güney Amerika temsilcisi Peru, tam 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda boy gösterecek. ‘Kaplanlar’ lakabının hakkını vererek zorlu bir mücadele sonrası Rusya’ya gelen Peru, tüm futbolcuların büyük saygı duyduğu teknik direktör Ricardo Gareca önderliğinde Dünya Kupası’na renk katacak. Takımın en büyük özelliği Ricardo Gareca’ya duyulan sadakat… Takımdaki futbolcular tarafından bir baba gibi görünen tecrübeli teknik adam, savaşan bir takım yarattı. Dünya Kupası’nda da savaşan ve maçtan hiç kopmayan bir takım izlememiz muhtemel…

Peru’nun Yeni Zelanda’yı geçerek Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmasının ardından sokaklara dökülen ülke halkı, büyük coşku yaşamıştı. Hatta bir cenaze töreninde haberi alan Peruluların, töreni yarıda keserek birbirlerine sarılarak Dünya Kupası biletini kutlamalar günlerce konuşulmuştu. Bu coşku, Peru’nun Dünya Kupası’ndaki en büyük motivasyonu olacak.

Tam 36 yıldır Dünya Kupası’na katılamayan Peru, 8 turnuva sonra yine dev organizasyonda boy gösterecek. Genç bir kadro ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Peru'nun en önemli özelliği çok yönlü oyunculara sahip olması… Peru futbolunun geleceği olarak gösterilen Sergio Pena, Andy Polo ve Renato Tapia turnuvada takımlarını üst tura taşımaya çalışacaklar. Takımın tecrübeli isimleri Paolo Guerrero, Jefferson Farfar ve Alberto Rodríguez de genç isimlere bu yolda eşlik edecek. Peru’nun en büyük handikapı ise takımın gol yollarındaki en etkili ismi Paolo Guerrero’nun sakatlıktan yeni çıkmış olması…

Daha önce 1930, 1970, 1978 ve 1982 Dünya Kupalarında yer alan Peru Milli Takımı, en iyi derecesini 1970 ve 1978 Dünya Kupalarında çeyrek final oynayarak elde etti. Peru, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da benzer bir başarı elde etme niyetinde…

TECRÜBELİ YILDIZLARA BİLE SÖZÜNÜ GEÇİREN GENÇ

Peru'nun gelecekteki kaptanı olarak gösterilen 22 yaşındaki Renato Tapia, genç yaşına rağmen liderlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Takımdaki tüm arkadaşlarına söz geçirebilen Renato Tapia, henüz kaptanlık bandını takmamış olsa da saha içinde liderlik yapan isimlerin başında geliyor. Peru Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Renato Tapia'nın liderlik özellikleri ile ilgili “Takımın Whatsapp grubunda söylediği sözler tecrübeli isimler tarafından bile dikkate alınıyor” diyor.

Renato Tapia'nın Panini ile ilgili ilginç de bir hikayesi var. Panini albümünü bir türlü tamamlayamayan Renato Tapia, en sonunda Instagram hesabından çağrıda bulunmaya karar verir. Milyonlarca cevap alan Renato Tapia, böylece son 30 çıkarmayı bulur ve albümü tamamlamayı başarır.

Boyu kısa olduğu için Liverpool'un transferinden vazgeçtiği Renato Tapia, Feyenoord forması altında sergilediği performans ile İngiliz ekibini pişman etmiş gibi görünüyor.

Kaleciler: Gallese(Veracruz), Carlos Caceda(Veracruz), Jose Carvallo(UTC)

Defanslar: Aldo Corzo(Universitaro), Luis Advincula(Lobos BUAP), Miguel Araujo(Alianza Lima), Alberto Rodriguez(Junior), Christian Ramos(Veracruz), Anderson Santamaria(Puebla), Luis Abram(Velez Sarsfield), Miguel Trauca(Flamengo)

Orta Sahalar: Renato Tapia(Feyenoord), Pedro Aquino(Lobos BUAP), Yoshimar Yotun(Orlando City), Sergio Pena(Granada), Edison Flores(Aalborg), Paolo Hurtado(Vitoria Guimares), Wilder Cartagena(Veracruz), Nilson Loyola(Melgar), Christian Cueva(Sao Paolo), Andre Carrillo(Watford)

Forvetler: Jefferson Farfan(Lokomotiv Moskova), Andy Polo(Portland Timbers), Raul Ruidiaz(Monarcas Morelia)

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DANİMARKA

Başından sonuna ilginç bir turnuvaydı Euro 92… Önce İspanya’ya verilen turnuva, bu ülkenin EXPO 1992 düzenleyeceği gerekçesiyle Euro 1992’yi düzenlemekten vazgeçmesi nedeniyle İsveç’e verildi. Daha sonra yaşadığı iç savaş nedeniyle Yugoslavya, turnuvadan çekildi. Yugoslavya yerine tüm futbolcuları tatile çıkmaya hazırlanan Danimarka Milli Takımı turnuvaya dahil edildi. Muhteşem bir turnuva geçiren Danimarka, bir ‘Peri Masalı’na imza atarak komşusunda düzenlenen turnuvada mutlu sonra ulaştı.

Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Danimarka, bu tarihi zaferinin ardından kayıplara karıştı. Son iki büyük turnuvaya katılma başarısı gösteremeyen Danimarka, bu Dünya Kupası’nda yeni bir çıkış peşinde… Aradan geçen 26 yılda sadece Fransa 98'de çeyrek final oynama başarısı gösterebilen Danimarka, Rusya’ya en azından gruptan çıkma adına iddialı geldi. Bundan önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da tatmin edici başarısı olmayan Danimarka, en büyük başarısını Fransa 98'de çeyrek final oynayarak elde etmişti.

Diğer İskandinav ülkelerinin fiziğe dayalı futbolunun aksine her dönem teknik oyuncular çıkarmayı başaran Danimarka, Rusya’ya Laudrup kardeşlerden sonra ülkenin yetiştirdiği en iyi futbolcu olarak gösterilen Christian Eriksen ile birlikte geliyor. Dünyanın en yetenekli oyun kurucuları arasında gösterilen Christian Eriksen, ‘Vikingler’in teknik direktörü Age Hareide’nin adeta gözbebeği…

Morten Olsen'den Danimarka Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini devralan Age Hareide, Christian Eriksen'in etrafında oynayan bir takım yaratmak istiyor. Morten Olsen’in topa sahip olan tarzının aksine daha direk bir futbol anlayışına sahip olan Age Hareide, topun bir an önce rakip yarı alana geçirilmesini hedefliyor. Futbola bakış açısını “Ne zaman yıldız bir futbolcu görsem, ona dünyadaki tüm özgürlükleri tanırım. Böylece yeteneklerini bize gösterme şansı bulabilir” olarak açıklayan Hareide, bu anlayışı ile Christian Eriksen’in yeteneklerinden maksimum faydalanmanın peşinde…

Bu futbol anlayışında da en büyük görev orta saha ve forvet arasındaki bağlantıyı sağlayan Christian Eriksen'e düşüyor. Danimarka turnuvada üst turlara çıkmak istiyorsa Christian Eriksen'in Tottenham'da sergilediği performansı Rusya’da da devam ettirmesi şart gibi görünüyor.

BABASININ GÖLGESİNDEN KURTULAMAYAN İSİM

Danimarka Milli Takımı'nın kalecisi Kasper Schmeichel, ülkesinin efsane ismi Peter Schmeichel'in gölgesinden çıkabilmiş değil. Bu turnuva, Kasper Schmeichel'ın sürekli babası ile kıyaslanmaktan kurtulması için bir şans olabilir.

“Evlendim ve iki çocuğum var. Ama hala beni Peter Schemeichel'in oğlu olarak tanıyan insanlar var”

Kasper Schmeichel, sadece babasının ünü ile tanınan bir isim değil. 23 yıldır İngiltere'de yaşayan Kasper Schmeichel, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kendisini Milli Takım'a çağırma dedikoduları dolaşırken “Ben Danimarka'da doğdum. Danimarkalıyım ve hayatım boyunca kendimi Danimarkalı hissettim. İngiltere Milli Takımı'nda oynamam, bir İngiliz'e başka bir takımda oynamasını istemek kadar saçma olurdu” diyerek ülkesine bağlılığını göstermişti.

Oldukça iyi reflekslere sahip olan Kasper Schmeichel'ın en önemli yeteneği ise topu oyuna hızlı bir şekilde sokması ve takımı adına etkili kontra ataklar başlatabilmesi… Leicester City ile inanılmazı başararak Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan Kasper Schmeichel’ın benzer bir başarıyı Dünya Kupası’nda yakalaması zor görünse de, babasının 1992’de Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım ile, kendisinin de 2016 yılında İngiltere’de kulüp takımı ile yaşadığı şampiyonluklar da mucize olarak nitelendirilmişti.

Kaleciler: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Ronnow (Brondby), Jonas Lössl (Huddersfield)

Defanslar: Simon Kjaer (Sevilla), Riza Durmisi (Real Betis), Peter Ankersen (Kopenhag), Nicolai Boilesen (Kopenhag), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich Town), Lasse Nielsen (Malmö)

Orta Sahalar: William Kvist (Kopenhag), Christan Eriksen (Tottenham), Lasse Schöne (Ajax), Thomas Delaney (Werder Bremen), Pione Sisto (Celta Vigo), Mike Jensen (Rosenborg), Lukas Lerager (Bordeaux)

Forvetler: Nicklas Bendtner (Rosenborg), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Andreas Cornelius (Atalanta), Martin Braithwaite (Bordeaux), Viktor Fischer (Kopenhag)