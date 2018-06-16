CANLI YAYIN: Peru Danimarka maçı canlı izle! trt 1 canlı yayın…

Son yıllarda çıkış yakalayan Peru Danimarka C grubunda ilk maçlarına çıkıyor. Turnuvaya büyük umutlarla başlayan iki takımda üst turlara çıkmak konusunda oldukça iddialı. Dünya sıralamasında 11. sırada yer alan Peru ve 12. sırada yer alan Danimarka’nın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki, Peru Danimarka saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadeleyi izlemek isteyenler için Peru Danimarka maçı canlı yayını

PERU DANİMARKA CANLI İZLE

PERU DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mordovia Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PERU DANİMARKA İLK 11

PERU: Gallese, Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Farfan

DANİMARKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen, Kvist, Delaney, Poulsen, Eriksen, Sisto, Jorgensen

DANİMARKA YILDIZLARINA GÜVENİYOR

Her dönem önemli yıldızları bünyesinde bulunduran Danimarka yine yıldızlarına güveniyor. Fransa haricindeki takımlara göre turnuva deneyimi de yüksek olan Avrupa temsilcisi özellikle Simon Kjaer, Jannik Vestergaard, Christian Eriksen, Nicolai Jörgensen, Kasper Dolberg gibi yeteneklerinden maksimum verim alarak grup etabını geçmeyi hedefliyor.

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Arjantinli eski futbolcu Ricardo Gareca’nın çalıştırdığı Peru, Güney Amerika Elemeleri’nde 5. olarak kıtalararası play-off oynamaya hak kazandı. Güney Amerika Elemeleri’nde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 26 puan toplayan Peru, doğrudan katılım hakkı almak için ilk 4’e giremese de son hafta kıtalararası play-off’a kalmayı başardı. Kıtalararası play-off’ta Yeni Zelanda’ya 0-0 ve 2-0’lık skorlarla üstünlük sağlayan Peru, Dünya Kupası’nın yolunu tuttu.