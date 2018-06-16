CANLI YAYIN: Hırvatistan Nijerya maçı canlı izle! TRT canlı izle
Dünya Kupası'nda günün son maçı için Hırvatistan Nijerya karşı karşıya geliyor. Yıldız isimlere sahip olmasına rağmen istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Hırvatistan, Afrika'nın en güçlü takımlarının başında gelen Nijerya karşısında 3 puan arayacak. Hırvatistan Nijerya maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak edenler için haberimizin içerisinde TRT 1 canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın tüm detayları bulunuyor.
Bu akşamın son mücadelesi Hırvatistan Nijerya arasında oynanacak. D grubunda yer alan iki güçlü ekip kupaya 3 puanla başlamak istiyor. Perisici, Modric, Rakitic gibi yıldız isimlere sahip olmasına rağmen uzun yıllardır Dünya Kupası’nda istediği başarıyı elde edemeye Hırvatistan, Rusya’ya iddialı geldi. Afrika kıtasından olmasına rağmen Avrupa’nın büyük takımlarında forma giyen isimlere sahip olan Nijerya yeniden eski parlak günlerine dönmenin hesaplarını yapıyor. Seyir zevki yüksek olması beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler “Hırvatistan Nijerya maçı saat kaçta, hangi kanalda” aramaları yapıyor. Mücadeleyi tv başında seyredemeyecek taraftarlar için haberimizin içerisinde Hırvatistan Nijerya maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.
HIRVATİSTAN NİJERYA CANLI İZLE
HIRVATİSTAN NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam 22.00’de Kaliningrad Stadı’nda oynanacak karşılaşma TRT 1’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
32′ @MarioMandzukic9 header is deflected by Etebo into his own net as #Croatia takes the 1:0 lead!#BeProud #FlamingPride #CRONGA #Vatreni #WorldCup pic.twitter.com/Re8ttuk2PJ
— HNS | CFF (@HNS_CFF) 16 Haziran 2018
HIRVATİSTAN YILDIZLARINA GÜVENİYOR
Elemeleri İzlanda’nın gerisinde tamamlayan Hırvatistan, grup etabında da İzlanda ile mücadele edecek. Ayrıca Arjantin ve Nijerya’nın yer aldığı grupta Hırvatlar zirve mücadelesi verecek. Kadrosunda Madzukic, Modric, Rakitic, Perisic gibi önemli yıldızlar bulunan Hırvatistan’ın grup performansı merak konusu.