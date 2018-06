CANLI YAYIN: Hırvatistan Nijerya maçı canlı izle! TRT canlı izle

Bu akşamın son mücadelesi Hırvatistan Nijerya arasında oynanacak. D grubunda yer alan iki güçlü ekip kupaya 3 puanla başlamak istiyor. Perisici, Modric, Rakitic gibi yıldız isimlere sahip olmasına rağmen uzun yıllardır Dünya Kupası’nda istediği başarıyı elde edemeye Hırvatistan, Rusya’ya iddialı geldi. Afrika kıtasından olmasına rağmen Avrupa’nın büyük takımlarında forma giyen isimlere sahip olan Nijerya yeniden eski parlak günlerine dönmenin hesaplarını yapıyor. Seyir zevki yüksek olması beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler “Hırvatistan Nijerya maçı saat kaçta, hangi kanalda” aramaları yapıyor. Mücadeleyi tv başında seyredemeyecek taraftarlar için haberimizin içerisinde Hırvatistan Nijerya maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

HIRVATİSTAN NİJERYA CANLI İZLE

HIRVATİSTAN NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam 22.00’de Kaliningrad Stadı’nda oynanacak karşılaşma TRT 1’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

32′ @MarioMandzukic9 header is deflected by Etebo into his own net as #Croatia takes the 1:0 lead!#BeProud #FlamingPride #CRONGA #Vatreni #WorldCup pic.twitter.com/Re8ttuk2PJ

— HNS | CFF (@HNS_CFF) 16 Haziran 2018