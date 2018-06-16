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CANLI YAYIN: Fransa Avustralya maçı canlı izle!
2018 Dünya Kupası Grup C

CANLI YAYIN: Fransa Avustralya maçı canlı izle!

Dünya Kupası C grubunda heyecan Fransa Avustralya maçı ile başlıyor. Kupanın favorisi Fransa Avustralya karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Fransa Avustralya maçı hangi kanalda? Fransa Avustralya maçını izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde TRT 1 canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

16 Haziran 2018 13:15

Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. C grubu ilk maçında Fransa Avustralya karşı karşıya gelecek. 2018 Dünya Kupası’nda sürpriz yapmak isteyen Avustralya, Fransa karşısında sürprize imza adından söz ettirmeyi planlıyor. Fransa ise ilk maçta 3 puanı alarak kupanın favorisi olduğunu göstermenin peşinde. Sonucu heyecanla beklenen maçı izlemek isteyen futbol severler “Fransa Avustralya maçı canlı izle” aramaları yapıyor. İşte, Fransa Avustralya maçı için TRT 1 canlı yayını…

FRANSA AVUSTRALYA CANLI İZLE

FRANSA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Fransa ile Avustralya karşılaşacak. 16 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00’te Kazan Arena’da oynanacak Fransa-Avustralya maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 14:17 | 16 Haziran 2018
Avustralya fransa Fransa Avustralya
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Arjantin
Bugün - 16:00
1
-
1
İzlanda
Hırvatistan
Bugün - 22:00
-
Nijerya
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
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Hırvatistan
Dünya Kupası 2018 Grup D 16.06.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Nijerya