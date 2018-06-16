CANLI YAYIN: Fransa Avustralya maçı canlı izle!

Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. C grubu ilk maçında Fransa Avustralya karşı karşıya gelecek. 2018 Dünya Kupası’nda sürpriz yapmak isteyen Avustralya, Fransa karşısında sürprize imza adından söz ettirmeyi planlıyor. Fransa ise ilk maçta 3 puanı alarak kupanın favorisi olduğunu göstermenin peşinde. Sonucu heyecanla beklenen maçı izlemek isteyen futbol severler “Fransa Avustralya maçı canlı izle” aramaları yapıyor. İşte, Fransa Avustralya maçı için TRT 1 canlı yayını…

FRANSA AVUSTRALYA CANLI İZLE

FRANSA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Fransa ile Avustralya karşılaşacak. 16 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00’te Kazan Arena’da oynanacak Fransa-Avustralya maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.