CANLI YAYIN: Arjantin İzlanda maçı canlı izle! Arjantin İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası D Grubu’nun ilk maçı Arjantin İzlanda karşılaşması ile başlıyor. 1986 ve 1978 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Arjantin, Messi önderliğinde hasret kaldığı şampiyonluğa tekrar ulaşmak istiyor. Son turnuvaların sürpriz takımı İzlanda ise yeniden tüm dünyada adından söz ettirmek istiyor. Taraftarların heyecanla Arjantin İzlanda maçı canlı yayınına haberimizin içerisindeki linkten ulaşabilirsiniz.

ARJANTİN İZLANDA CANLI İZLE

ARJANTİN İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşma, başkent Moskova’daki Spartak Stadı’nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

#SomosArgentina Estos son los once jugadores elegidos por Jorge Sampaoli para el debut en #Rusia2018 pic.twitter.com/4gjaDXAQhJ — Selección Argentina (@Argentina) 16 Haziran 2018

ARJANTİN İZLANDA MAÇI İLK 11

ARJANTİN: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia, Meza, Di Maria, Messi, Aguero.

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason.

İZLANDA’NIN İLK DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası’na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin’in karşısına çıkıyor. İzlanda, Panama ile birlikte Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele edecek iki ekipten biri unvanını taşıyor. İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Ukrayna ve Milli Takımımızın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.