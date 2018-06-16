MAÇ SONUCU | Hırvatistan 2-0 Nijerya | Dünya Kupası D Grubu

2018 Dünya Kupası D Grubu’nda Nijerya ile karşılaşan Hırvatistan, ilk maçını 2-0’lık galibiyetle tamamlayarak grupta liderliği ele geçirdi. Gruptaki ilk maçta İzlanda ile Arjantin 1-1 beraberlike sahadan ayrılırken Hırvatistan 32. dakikada Oghenekaro Etobo’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı geride tamamlayan Nijerya, ikinci yarıda beraberlik golü için baskılı bir futbol sergiledi. Ancak 71. dakikada kazanılan penaltıyı Luka Modric gole çevirince skor 2-0’a geldi ve Nijerya’nın beraberlik umutları da sönmüş oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan mücadeleyi 2-0 kazandı ve gruptaki puanını 3 yaptı. Nijerya ise 1’er puanı bulunan Arjantin ve İzlanda’nın ardından son sırada yer aldı.

Gruptaki ikinci maçlarda Arjantin ile Hırvatistan 21 Haziran’da, Nijerya ile İzlanda ise 22 Haziran’da karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG’DEN TANIDIK İSİMLER

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla ilk 11’de çıktığı maçta 90 dakika forma giyerken Bursasporlu William Troost Ekong da Nijerya adına 90 dakika sahada yer aldı. Nijerya’nın yedek kulübesindeki Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ve Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ise forma şansı bulamadı.

Bursaspor’da forma giyen Ekong’un, Hırvatistan forveti Mario Mandzukic ile ikili mücadelesi ve penaltıya sebebiyet veren hareketi…#NGA #CRO #WorldCup pic.twitter.com/vMMVMTAGoe — SKOR (@SozcuSkor) 16 Haziran 2018

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HIRVATİSTAN 2-0 NİJERYA

STAT: Kaliningrad

HAKEMLER: Ricci Sandro, De Carvalho Emerson, Van Gasse Marcelo (Brezilya)

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic (Dk. 78 Kovacic), Kramaric (Dk. 60 Brozovic), Perisic, Mandzukic (Dk. 86 Pjaca)

NİJERYA: Uzoho, Shehu, Balogun, Ekong, Idowu, Etebo, Ndidi, Moses, Mikel (Dk. 88 Nwankwo), Iwobi (Dk. 62 Ahmed Musa), Ighalo (Dk. 72 Iheanacho)

GOLLER: Dk. 32 Etebo (Kendi kalesine), Dk. 71 Modric (Penaltıdan) (Hırvatistan)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Rakitic, Dk. 89 Brozovic (Hırvatistan), Dk. 70 Ekong (Nijerya)

HIRVATİSTAN VE NİJERYA’NIN KARNESİ

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa’da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, sonraki 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.

Organizasyon tarihinde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 21 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.

Rusya’daki turnuva ile 6. Dünya Kupası’nı yaşayacak Nijerya ise bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, 20 gol attı, 26 gol yedi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇ SONUCU | Arjantin 1-1 İzlanda Fransa, D Grubu'nun açılış maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı ve iki takımda Dünya Kupası'na bir puanla başladı. İlgili Haberi Oku