CANLI | Arjantin 1-1 İzlanda

2018 Dünya Kupası D Grubu’nun açılış maçında son finalist Arjantin, İzlanda ile karşılaşıyor…

Dünya Kupası D Grubu Analizi | Büyük sahnede son tango! Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya mücadele ediyor. Milli Takım kariyerinde henüz bir kupası bulunmayan Lionel Messi için bu turnuva ayrı bir önem taşıyor. İlgili Haberi Oku

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Arjantin 3. şampiyonluğunun peşinde

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin, 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek.

1978’de Arjantin’de ve 1986’da Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan “Tangocular”, Rusya’da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Katıldığı 16 Dünya Kupası’nda 77 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 131 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 84 gol gördü.

Arjantin son finalist

Güney Amerika ekibi, Rusya’daki Dünya Kupası’na son finalist unvanı ile katılıyor.

Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı bir önceki turnuvada finale yükselen Arjantin, Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Arjantin, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan final maçını 113. dakikada Mario Götze’nin attığı golle 1-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.

İzlanda ilk Dünya Kupası’nda

Dünya Kupası’na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin’in karşısına çıkıyor.

İzlanda, Panama ile birlikte Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele edecek iki ekipten biri unvanını taşıyor.

İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna’nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.