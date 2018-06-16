Biz kimi destekleyeceğiz?

Her dört yılda bir basan hüzün ve buna bağlı kararsızlıkla daha baş başayız.

“Messili Arjantin mi yoksa Ronaldolu Portekiz mi” sorusuna bu yıl “Ortadoğudan futbolcu çıkmaz” görüşüne inat yükselen Muhammed Salah da eklenince Türk futbolseverlerin hâli bir hayli acınası hale geldi.

Neymarlı Brezilya'yı, doğal favori Almanya'yı, Meksika'yla Uruguay'ı da katınca duygular iyice karıştı.

Eskiden Okochalı Nijerya, Sneijderli Hollanda deyip ateşimizi bir nebze olsun dindiriyorduk ancak ligimizdeki ‘sempatik yıldız' eksikliği ‘Kupada kimi destekleyelim' sorunsalına tuz biber ekti.

İtalya'nın yokluğuyla 40 yaş üstünün de ortada kalması durumu iyice Arap saçına döndürdü.

Kısacası gönülden destekleyecek bir takımın bulanamamasından dolayı tatsız tuzsuz bir turnuvayla karşı karşıyayız.

Vuvuzela da yok sinirlenip izlemesek… Ömer Üründül de yok dinleyip teselli bulsak…

Futbol severleri bu kararsızlığa iten, ortada bırakan, başta üç büyüklere futbolcu satmakla görevli menajerleri şiddetle kınıyor, 1960'lardan beri bu toprakların gizli favorisi Hollanda'yı da turnuvada yer alamamalarından ötürü ayıplıyorum. Ne diyelim kader utansın…

(Abim kolay gelsin iyi bayramlar)

Biz kimi destekleyeceğiz?

Her dört yılda bir basan hüzün ve buna bağlı kararsızlıkla daha baş başayız. “Messili Arjantin mi yoksa Ronaldolu Portekiz mi” sorusuna bu yıl “Ortadoğudan futbolcu çıkmaz” görüşüne inat yükselen Muhammed Salah da eklenince Türk futbolseverlerin hâli bir hayli acınası hale geldi. Neymarlı Brezilya'yı, doğal favori Almanya'yı, Meksika'yla Uruguay'ı da katınca duygular iyice karıştı. Eskiden Okochalı Nijerya, Sneijderli Hollanda deyip ateşimizi bir nebze olsun dindiriyorduk ancak ligimizdeki ‘sempatik yıldız' eksikliği ‘Kupada kimi destekleyelim' sorunsalına tuz biber ekti. İtalya'nın yokluğuyla 40 yaş üstünün de ortada kalması durumu iyice Arap saçına döndürdü. Kısacası gönülden destekleyecek bir takımın bulanamamasından dolayı tatsız tuzsuz bir turnuvayla karşı karşıyayız. Vuvuzela da yok sinirlenip izlemesek… Ömer Üründül de yok dinleyip teselli bulsak… Futbol severleri bu kararsızlığa iten, ortada bırakan, başta üç büyüklere futbolcu satmakla görevli menajerleri şiddetle kınıyor, 1960'lardan beri bu toprakların gizli favorisi Hollanda'yı da turnuvada yer alamamalarından ötürü ayıplıyorum. Ne diyelim kader utansın.

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