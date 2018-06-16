Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’den Lionel Messi savunması

SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, İzlanda ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve penaltı kaçıran Lionel Messi’yi savundu.

D Grubu’ndaki ilk maçında İzlanda ile karşılaşan Arjantin, Sergio Agüero’nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Alfred Finnbogason’un golüne engel olamayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Arjantin’in kaptanı Lionel Messi ise maçın 63. dakikasında kazandırdığı penaltı vuruşunda kaleci Hannes Halldorsson’u geçmeyi başaramadı.

Maçtan sonra açıklama yapan Jorge Sampaoli, “Messi çok rahatsız edici bir durumdaydı, çünkü İzlanda çok savunma ağırlıklı oynadı. İhtiyacı olan alanı bulamadı. Ama yine de kendimize inanıyoruz ve başarmak için tüm araçlara sahip olduğumuzu biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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