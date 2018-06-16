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Altay’da İbrahim Akın bilmecesi…
Futbol

Altay’da İbrahim Akın bilmecesi…

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da tecrübeli sol kanat İbrahim Akın'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

16 Haziran 2018 13:49

Altyapısından yetiştiği Altay’a 12 yıl sonra dönerek önce 3’üncü Lig’de, son olarak da 2’nci Lig’de üst üste iki şampiyonluk yaşayan İbrahim Akın’a yönetim henüz yeni bir teklif sunmadı. Kulislerde sözleşmesi sona eren İbrahim Akın’la yolların ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Siyah-beyazlı formayla 3’üncü Lig’de 7 gol atan, 2’nci Lig’de ise geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili son karar hafta içinde verilecek.

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Futboluyla Altaylı taraftarların gönlünde taht kuran İbrahim Akın, jübilesini siyah-beyazlı kulüpte yapmak istediğini açıklamıştı. İbrahim Akın, Altay’da yetiştikten sonra Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.

Son güncelleme 13:49 | 16 Haziran 2018
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