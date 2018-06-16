A Grubu maçında Mısır karşısında son dakikada sevinen Uruguay çocukları okul bahçesine döktü!
Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısır ile karşılaştı. Oldukça zorlanan Uruguay'ın son dakikada gelen golü, ülkede herkesi sokağa döktü. Özellikle çocukların sevinci görülmeye değerdi.
Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda A Grubu’nun iddialı takımı Uruguay, Mısır’ı zor da olsa yenmeyi başardı. 89. dakikada kullanılan serbest vuruşta ağları havalandıran savunma oyuncusu Gimenez, ülkeyi sevince boğdu. Sokaklara dökülen halk, son dakikada gelen galibiyeti kutlarken, bir okulda yaşananlar Uruguay’daki futbol tutkusunu gözler önüne serdi.
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Okulda verilen ‘Maç arası’nda hep birlikte televizyonun karşısına geçen çocuklar, Gimenez’in golü sonrası büyük sevinç yaşadılar. Coşkularını içlerinde tutamayan minik taraftarlar, okul bahçesini turlayarak galibiyeti getiren golün sevincini yaşadılar.