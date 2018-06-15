Real Madrid’in yıldızı Casemiro yoğurt görünce ağlamaya başladı

Real Madrid’in ve Brezilya’nın başarılı orta saha oyuncusu Casemiro, 2018 Dünya Kupası öncesi bir televizyon kanalına verdiği röportaj sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Yayında kendisine verilen küçük bir çilekli yoğurt şişesini gören Casemiro, hıçkırmaya ve ardından ağlamaya başladı.

Bir türlü ağlamasını durduramayan Casemiro, “Çocukken, hep bundan satın almak istemiştim. Çok istiyordum. Fakat, hiç paramız olmuyordu. Çok pahalı bir şey değildi. 20 cent (90 kuruş) kadardı. Bir türlü o kadar param olmuyordu.” sözlerinin ardından eğilip ağlamaya başladı.

Son bir güçle doğrulan Casemiro, “Annem her zaman mutlu olmamı sağlamaya çalışıyordu. Ancak, çocukluğum boyunca bir şey alabilecek kadar param hiç olmadı.” diyerek sözlerini noktaladı.

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