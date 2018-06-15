Portekiz İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ramos, Ronaldo’ya karşı…

Dünya Kupası B grubu maçında Portekiz İspanya karşılaşacak. Yıldızların sahada yer alacağı maçta bir tarafta Ronaldolu, Pepeli, Quaresmalı Portekiz, Iniestalı, Ramoslu Diego Costolı İspanya olacak. EURO 2016 şampiyonu olarak Dünya Kupası’na katılan Portekiz, kupanın favorilerinden biri olan İspanya’yı yenmenin hesaplarını yapıyor. İspanya Milli Takımı ise, 8 yıl sonra 2018 Dünya Kupası’nı kazanarak yeniden şampiyonluğu tatmak istiyor. Peki, Portekiz İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak Portekiz İspanya maçı, saat 21.00'de başlayacak. TRT 1’den canlı yayınlanacak.

İSPANYA’NIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 8’inci sırada bulunan İspanya’nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5’er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı.

Dünya Kupası’nın favori adayları arasında yer alan İspanya’nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid’den 6, Barcelona ve Atletico Madrid’den 3’er futbolcu İspanya Milli Takımı’nda aday kadroya adını yazdırdı.