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SON DAKiKA! Phillip Cocu’nun menajeri Fenerbahçe için İstanbul’a geldi…
Fenerbahçe

SON DAKiKA! Phillip Cocu’nun menajeri Fenerbahçe için İstanbul’a geldi…

Phillpe Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geldi.

15 Haziran 2018 20:21

Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi… Fenerbahçe, teknik direktör konusunda çok sıcak bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports’un haberine göre; sarı-lacivertli takımın, teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği PSV’nin hocası Phillip Cocu’nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Artık Cocu ile Fenerbahçe arasında son detaylar görüşülüyor… Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Cocu’nun pazar ya da pazartesi günü İstanbul’da olması ve kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son 4 sezonda 36 kez şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör ve ofansif bir oyun sistemini belirliyor. Cocu, geçen yıl PSV takımı ile 87 gol atma başarısı gösterdi ve bitime 4 hafta kala Ajax’ı 3-0 mağlup ederek mayıs ayında şampiyonluğa ulaştı.

Son güncelleme 21:11 | 15 Haziran 2018
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