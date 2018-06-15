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Okan Buruk, Akhisarspor yönetimine kırgın!
Akhisar Bld.Spor

Okan Buruk, Akhisarspor yönetimine kırgın!

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yollarını ayırma kararı aldığı teknik direktör Okan Buruk'un, bu karar nedeniyle yönetime kırgın olduğu öğrenildi.

15 Haziran 2018 12:09

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor’un yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Okan Buruk, dış dünyaya kapılarını kapattı.

Akhisarspor’da 1.5 sezon görev yapan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanıp tarihe geçen Buruk’un yönetimin tavrına oldukça bozulduğu öğrenildi.

Başkan Hüseyin Eryüksel’in, “Okan Buruk’la şu ana kadar görüştük. Ancak bundan sonra kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğiz” açıklamasına bir hayli kırıldığı öğrenilen Buruk, kulüp bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Akhisarspor’u ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın yönetimden zam isteği kabul görmedi. Haftalardır yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca, Akhisarspor’la tarih yazan Okan Buruk kontrat yenileyemedi.

Süper Lig’de neredeyse tüm takımların teknik direktörlerini belirlemesinin ardından alternatifi çok azalan Okan Buruk’un yurt dışı seçeneğini gözden geçireceği ifade edildi.

Akhisarspor’un ise bayram biter bitmez yeni çalıştırıcısını belirleyeceği ve transferleri şekillendireceği vurgulandı.

Son güncelleme 12:09 | 15 Haziran 2018
okan buruk Teleset Mobilya Akhisarspor
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