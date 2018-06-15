Mısır Uruguay canlı anlatım

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ikinci gün heyecanı Mısır-Uruguay maçı ile devam ediyor. A Grubu’nda yer alan iki takım, Rusya’nın Suudi Arabistan’ı 5-0 yendiği açılış karşılaşması sonrası avantaj için sahaya çıkıyor. Mısır’ın dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, sakatlıktan kurtulmasına rağmen ilk 11’de yer almıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını SKOR’dan takip edebilirsiniz.

Trezeguet ise Mısır’da görev yapıyor. İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı karşılaşma Yekaterinburg’daki Ekaterinburg Arena’da oynanıyor. Maçı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Bjorn Kuipers yönetiyor. Ülkemizde forma giyen Muslera Uruguay’da,

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İki takım kritik maçta şu 11’ler ile mücadele ediyor:

Mısır: Elshenawy, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Warda, Elsaid, Trezeguet, Mohsen

Uruguay: Muslera, Varela, Godin, Gimenez, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez, De Arrascaeta, Suarez, Cavani