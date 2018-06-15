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Mısır Uruguay canlı anlatım
2018 Dünya Kupası Grup A

Mısır Uruguay canlı anlatım

Dünya Kupası A Grubu'nda Mısır ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Mısır'da sakatlığı geçen yıldız futbolcu Salah yedek kulübesinde maça başlıyor. Ülkemizde forma giyen Muslera ve Trezeguet ise takımlarının ilk 11'inde yer alıyor. Karşılaşmanın önemli anları ve canlı anlatımı SKOR'da...

15 Haziran 2018 14:19

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ikinci gün heyecanı Mısır-Uruguay maçı ile devam ediyor. A Grubu’nda yer alan iki takım, Rusya’nın Suudi Arabistan’ı 5-0 yendiği açılış karşılaşması sonrası avantaj için sahaya çıkıyor. Mısır’ın dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, sakatlıktan kurtulmasına rağmen ilk 11’de yer almıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını SKOR’dan takip edebilirsiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMIEgypt – Uruguay

 

İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı karşılaşma Yekaterinburg’daki Ekaterinburg Arena’da oynanıyor. Maçı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Bjorn Kuipers yönetiyor. Ülkemizde forma giyen Muslera Uruguay’da, Trezeguet ise Mısır’da görev yapıyor.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İki takım kritik maçta şu 11’ler ile mücadele ediyor:

Mısır: Elshenawy, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Warda, Elsaid, Trezeguet, Mohsen

Uruguay: Muslera, Varela, Godin, Gimenez, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez, De Arrascaeta, Suarez, Cavani

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Son güncelleme 15:34 | 15 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Mısır
Bugün - 15:00
0
-
0
Uruguay
Fas
Bugün - 18:00
-
İran
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Mısır
1 0 1
3 Uruguay
1 0 1
4 Suudi Arabistan
1 0 0
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Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan