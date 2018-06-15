Mısır Uruguay canlı anlatım
Dünya Kupası A Grubu'nda Mısır ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Mısır'da sakatlığı geçen yıldız futbolcu Salah yedek kulübesinde maça başlıyor. Ülkemizde forma giyen Muslera ve Trezeguet ise takımlarının ilk 11'inde yer alıyor. Karşılaşmanın önemli anları ve canlı anlatımı SKOR'da...
Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ikinci gün heyecanı Mısır-Uruguay maçı ile devam ediyor. A Grubu’nda yer alan iki takım, Rusya’nın Suudi Arabistan’ı 5-0 yendiği açılış karşılaşması sonrası avantaj için sahaya çıkıyor. Mısır’ın dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, sakatlıktan kurtulmasına rağmen ilk 11’de yer almıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını SKOR’dan takip edebilirsiniz.
İki takım kritik maçta şu 11’ler ile mücadele ediyor:
Mısır: Elshenawy, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Warda, Elsaid, Trezeguet, Mohsen
Uruguay: Muslera, Varela, Godin, Gimenez, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez, De Arrascaeta, Suarez, Cavani