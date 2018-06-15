MAÇ ÖZETİ: Uruguay Mısır özeti izle! Uruguay Mısır 1-0!

Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Uruguay Mısır karşı karşıya geldi. Uruguay’ın favori olarak çıktığı maçta Salah yedek kulübesinde başladı. İlk yarı cılız atakların yanında Uruguay yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maç sonucu golsüz berabere olacak derken Uruguay’da sahneye 89. dakikada Gimenez çıktı durumu 1-0’a getirerek maçın sonucunu belirledi. Uruguay Mısır maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Mısır Uruguay maç özeti ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini, yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

URUGUAY MISIR ÖZET İZLE

GOLDEN SONRA SALAH ÇÖKTÜ, KALDI

Mısır’ın Uruguay’ı son dakika golüyle 1-0 mağlup ettiği mücadele öncesi en çok merak edilen konu Mısır’ın yıldızı golcüsü Mohamed Salah’ın ilk 11’de yer alıp almayacağıydı. Liverpool’un Real Madrid’e kupayı kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde omuzundan sakatlanan Salah, Rusya’daki Dünya Kupası’nın açılış maçında Uruguay karşısında ilk 11’de yer almadı.

Pür dikkat karşılaşmayı takip eden Salah oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Son dakikada Uruguay’lı Gimenez’in attığı gol sonraki adeta yıkılan Salah’ın üzüntüsü yüzüne de yansıdı.