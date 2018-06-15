MAÇ ÖZETİ: Portekiz İspanya özet izle! Portekiz İspanya 3-3

Dünya Kupası’nda heyecan Portekiz İspanya maçı ile zirveye çıktı. Portekiz’in iki kere öne geçtiği maçta İspanya sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Gol perdesinin 3. dakikada Ronaldo’nun attığı penaltı ile açıldığı maçta 24. dakikada Diego Costa durumu 1-1’e getirdi. 44. dakikada bir kez daha sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve takımını tekrar öne geçirdi. 55. dakikada İspanya Diego Costa adeta Ronaldo’ya cevap verir gibi durumu 2-2’ye taşıdı. Portekiz henüz 2. golün şokunu üzerinden atamadan İspanya 58. dakikada Nacho ile bir kez daha golü buldu ve İspanya’yı maçta ilk kez öne geçirdi. Fakat tam her şey bitti derken sahneye bir kez daha Ronaldo çıktı, yaptığı muhteşem serbest vuruş ile durumu 3-3 yaparak maçın sonucunu belirledi. Nefesleri kesen mücadelenin gollerini ve özetini izlemek isteyen futbol severler yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren, Portekiz İspanya maç özeti aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ İSPANYA ÖZET İZLE

PORTEKİZ İSPANYA İLK 11

PORTEKİZ: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William, Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo, Ronaldo, Guedes

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Silva, Isco, Iniesta, Costa