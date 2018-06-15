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Gökdeniz Karadeniz’e büyük onur!
Dünyadan Futbol

Gökdeniz Karadeniz’e büyük onur!

Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı.

15 Haziran 2018 00:21

Gökdeniz Karadeniz Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “10 yıldır gururla sırtımda taşıdığım 61 numaralı Rubin Kazan formam bugün Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi’ne kaldırıldı. Futbol hayatım boyunca kazandığım ödüller de Dünya Kupası boyunca orada sergilenecek. Beni bu şerefe layık gören ve liyakat nişanı veren Sayın Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov’a sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Geçen ay aktif futbol yaşantısını noktalayan Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görülmüştü. Daha önce de 38 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz’in 61 numaralı forması Rubin Kazan Kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı. Kariyerine Trabzonspor’da başlayan Gökdeniz Karadeniz, 2008’de Rubin Kazan’a transfer olmuştu.

Son güncelleme 00:21 | 15 Haziran 2018
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