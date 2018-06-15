Galatasaray’ı UEFA’dan men cezasından kurtaran 3 madde!

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Galatasaray’ın UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının açıklanması sonrası, bu sürecin içinde bulunan eski yönetici Mete İkiz, yaşananları SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

UEFA'ya yapılan sunumun benzersiz olduğunu belirtip “Ortaya konan çözümler sayesinde Avrupa'dan men cezasından döndük” diyen İkiz şunları kaydetti:

“UEFA'ya 3 maddede güven verdik: Yeni gelir kalemleri oluşturma, mevcut gelirleri arttırma ve giderleri kontrol altına alma. Bunun sözünü verdik. UEFA özellikle bu üç maddenin uygulanıp uygulanmadığını yakından takip edecektir. Yönetim kurulumuz mutlaka ama mutlaka saha içine bağlı kalmadan yeni gelir kalemleri oluşturmak zorunda.”

“Futbolda başarısız olunsa dahi Galatasaray'ın marka değerinin ticari olarak arttırılması sayesinde gelirlerin yükselmesi gerekiyor. Bu, raporda açıkça belirtildi. Mustafa Cengiz yönetimi, marka yönetiminde olumlu adımlar atmalı. Mesela futbolcular kendi vergilerini ödemeli, menajer komisyonlarını kendileri karşılamalı. Yerli futbolcular ile kontratlar kesinlikle Türk Lirası üzerinden yapılmalı. Buna diğer kulüpler de destek olmalı. Konu, Kulüpler Birliği'nde konuşulmalı. UEFA'ya bağlı 200 kulüp var ve bunların sadece sekiziyle mali sulh anlaşması yapıldı. Bu 8 kulüpten 4'ü bizim dört büyüklerimiz. Ülke futbolumuzun artık gerçekten gidecek yolu kalmadı. İşin şakası yok.”

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TRANSFERDE ENGEL YOK

Sanıldığı gibi G.Saray, ‘sattığın kadar oyuncu al' yaptırımına maruz kalmayacak. İlk sene için şart, 50 milyon Euro zararın geçilmemesi. Şu anda bu rakam 44 milyon Euro'da. Şampiyonlar Ligi'nden de 35-50 milyon Euro arası gelir bekleyen yönetim, önümüzdeki sezon için konulan 20 milyon Euro zarar sınırını da büyük oranda tutturacak.

UEFA, G.Saray'a 6 milyon Euro para cezası verdi. 2 milyon Euro olarak üç yılda ödenecek bu rakam, UEFA'dan gelecek gelirlerden düşülecek. 9 milyon Euro'luk ek ceza sadece anlaşılan şartlara uyulmaması halinde devreye girecek. 2021-22 için verilen başa baş garantisi için planlı bir harcama gerekli.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim önderliğinde... Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, doğru bildikleri yolda Galatasaray'ın menfaatlerini önde tutarak ilerlemeye devam edeceklerini söyleyerek, “Teknik direktörümüz Fatih Terim önderliğinde ulaştığı 21. lig şampiyonluğu bu camianın birlik olduğunda neleri başarabileceğine dair bir mihenk taşıydı. Galatasaraylıları, diğer kulüplerden ayıran bu niteliklerle yine başaracağız, yine kazanacağız. Çünkü biz Galatasaray'ız” dedi. İlgili Haberi Oku