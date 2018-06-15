Fenerbahçe’de teknik direktör koltuğuna sürpriz aday

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe’de, Ali Koç ile başlayan değişimde sıra teknik adamı belirlemeye geldi. Önceki gün 3 yıllık imza atan Sportif Direktör Damien Comolli dün yurtdışına çıktı ve listesindeki adaylarla görüşmelere başladı.

Comolli'nin üzerinde en çok durduğu isim ise Phillip Cocu. Dünya futbolunun Barcelona'daki futbolculuk yıllarından hatırladığı Hollandalı çalıştırıcı, PSV ile son dönemde ülke futboluna damga vurmuş durumda. Cocu, PSV ile son 4 sezonun 3'ünde Hollanda şampiyonu oldu.

Comolli, Süper Ligi fazla tanımayan 47 yaşındaki teknik adama bir de yardımcı antrenör düşünüyor. 3 sezon Fenerbahçe forması giyen ve sarı- lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt, Cocu'nun sağ kolu olacak.

Fenerbahçe kurmayları, Cocu'dan ‘Evet' yanıtını alırsa Kuyt ile de masaya oturacak. Phillip Cocu, Johan Cruyff önderliğinde gelişen Hollanda-Barcelona ekolünün yani ‘total futbol'un bir üyesi.

Cocu, genç oyuncularla çalışmayı seven ve gelişimlerinde pay sahibi olan bir hoca.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Phillip Cocu, döneminin en iyi orta saha oyuncularından biriydi. Hollanda Milli Takımı formasını 100 kez giyen Cocu, Barcelona ve PSV'de 10 kupa kazandı. 2008'de futbolu bıraktıktan sonra milli takımın altyaş gruplarında çalıştı. PSV'de Dirk Advocaat'ın da bir süre yardımcılığını yapan Cocu, hocalık döneminde de 3'ü lig şampiyonluğu 6 kupa kazandı.

Fenerbahçe`de Comolli, Claude Puel`i istiyor! Claude Puel kimdir? Teknik direktör arayışı süren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin takımın başına geçirmek istediği isimler arasında Leicester City'nin başında olan Claude Puel de olduğu öğrenildi. İlgili Haberi Oku