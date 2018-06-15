Fenerbahçe’de Cocu gelişmesi! Menajeri İstanbul’da! Phillip Cocu kimdir?

Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim PSV teknik direktörü Cocu olmuştu. beIN Sports’un haberine göre, Phillip Cocu’nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul’da. Peki taraftarların, futbolculuk döneminde yakından tanıdığı, son dönemde başarılı teknik direktörlüğü ile dikkat çeken, Phillip Cocu kimdir? Cocu hangi takımları çalıştırdı? İşte, Cocu’nun PSV kariyeri…

PHİLLİP COCU KİMDİR?

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven’ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlenmiştir. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven’ın altyapı sorumluluğuna getirilmiştir. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat’ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. PSV geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde Hollanda’da şampiyon oldu.