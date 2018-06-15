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Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik’ten olay yaratan Aykut Kocaman beğenisi!
Fenerbahçe

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik’ten olay yaratan Aykut Kocaman beğenisi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın geleceği belirsizliğini korurken sarı lacivertli yönetici Erol Bilecik'in Twitter'da yaptığı bir beğeni gündeme oturdu.

15 Haziran 2018 08:54

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik’in, Twitter hesabından Aykut Kocaman ile ilgili yaptığı bir beğeni sosyal medyada yankı uyandırdı.

Sarı lacivertli kulüpte gelecek sezon teknik direktörlük görevine kimin getirileceği henüz belirsizliğini korurken, mevcut çalıştırıcı Aykut Kocaman’ın takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe’deki bu belirsizlik sürerken sarı laciverlilerin yöneticisi Erol Bilecik’in, Twitter’daki bir takipçisinin “Bayram hediyesi olarak Aykut Kocaman’ı kovabilirsiniz” yorumunu beğenmesi gündeme oturdu.

Aynı zamanda TÜSİAD Başkanı olan Bilecik daha sonra yaptığı açıklama ile yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini açıkladı.

İşte Bilecik’in açıklaması;

Fenerbahçe yöneticisi ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik

Son güncelleme 08:54 | 15 Haziran 2018
Aykut Kocaman Erol Bilecik Fenerbahçe
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