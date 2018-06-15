Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic’ten ayrılık iddialarına yanıt

Fenerbahçe’ye adım attığı 2013-14 sezonundan bu yana 9 kupa kaldıran efsane başantrenör Zeljko Obradovic, Tofaş'ı 4-1 yendikleri Tahincioğlu Süper Ligi finali sonrası açıklamalarda bulundu.

Habertürk’e açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, sezon değerlendirmesini yaparken, yeni hedeflerini anlattı ve sarı lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi.

İşte Obradovic’in açıklamaları;

“Fenerbahçe ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Söz verdiği zaman tutan biriyim. Zaten iki yıllık kontratım var. Ama esas olan burada çok mutluyum ve Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceğim. Kısacası ayrılmayı düşünmüyorum. Wanamaker'la ilgili transfer haberleri dedikodu. Onunla çalışmaktan mutluyum. Sezon boşunca karakter ortaya koydu. Dedikodu dedikodudur. İnsanlar konuşuyor.”

“CHİP’LERİ DEĞİŞTİRMELİYİZ”

“THY Euroleague'de Final-Four bittikten sonra oyuncularımla konuştum. Onlarla gurur duyduğumu söyledim. Ama Türkiye'de ligin devam ettiğini hatırlattım. Chip'lerimizi değiştirip, lige konsantre olmamız gerektiğini söyledim. Döndükten 2 gün sonra maç oynamak kolay değildi. Oyuncularım gerçek birer profesyoneller. Farklı bir motivasyonla sahadaydık. Bu seneki oyunumuzdan memnunum. Oynadığımız basketbol, sahadaki duruşumuz beni hep çok mutlu etti.”

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik`ten olay yaratan Aykut Kocaman beğenisi! Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın geleceği belirsizliğini korurken sarı lacivertli yönetici Erol Bilecik'in Twitter'da yaptığı bir beğeni gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku BAŞKAN ALİ KOÇ'LA KONUŞACAĞIZ“Ali Koç'u başkan olmadan önce de tanıyordum. Biz birkaç gün içinde başkanımız sayın Ali Koç ile tekrar bir araya geleceğiz. Bütçe ve transfer planlamamızı yapacağız. Ona yeni görevinde başarılar diledim. Ali Koç ile de tıpkı Aziz Yıldırım ile olduğu gibi uyum içinde çalışacağımıza eminim. Bundan en ufak kuşkum yok.”

HEDEFİMİZ BU YILKİ GİBİ OYNAMAK OLACAK

‘Bütçemizin ne olacağı, nasıl bir transfer politikası izleyeceğimiz, başkan ve yöneticilerle yapacağımız toplantının ardından netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ve bugün de olduğu gibi hep zirveyi kovalayan bir takıma sahip olmak bir coach olarak tabii ki en büyük arzumuz. Bunun için de gereken her türlü çabayı her zaman olduğu gibi göstereceğiz. Bu sezon ortaya koyduğumuz basketbol kalitesinden ve tüm oyuncularımdan çok memnunum. Aynı çizgiyi korumamız gerekiyor.”

DOLU TRİBÜNLER EKSTRA BİR MOTİVASYON

“Oyuncularla sürekli birlikteyim. Taraftarların az olduğunu görünce onların hayal kırıklığı yaşadığını biliyorum. Burada dolu tribünler önünde oynamak çok farklı. Mesela Tofaş farklı basketbol oynuyor çünkü dolu tribünler önünde oynuyorlar. Gelecek yıl da final serisinde olduğu gibi tüm sezon boyunca hep dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz.”

Fenerbahçe taraftarından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu`na büyük tepki İlgili Haberi Oku BOBBY DİXON ÖZEL BİR OYUNCU“Bobby Dixon da diğer oyuncular gibi sürekli sahada olmak, hep oynamak isteyen bir oyuncu. Ama O'nun sahadaki varlığı üç sayı ve asistle sınırlı değil. O takım arkadaşlarına sahada özgüven ve destek veren bir karakter. Sezon başı onun için zordu. Çünkü ciddi bir sakatlık geçirdi. Bobby benim onun hakkındaki fikirlerimi biliyor ve bizim için çok önemli bir oyuncu.”

AZİZ YILDIRIM’LA TEKRAR GÖRÜŞMEK İSTERİM

“Aziz Yıldırım'la Tofaş'a kaybettiğimiz maçtan sonra konuştum. Tekrar görüşmek de isterim. 20 yıl boyunca başkandı ve onunla 5 yıl çalışmak müthişti. Bize çok güzel bir ortamda çalışma fırsatı sunduğu için kendisine minnettar kalacağım. Beni buraya getirdiği için de ayrıca teşekkür ederim.”