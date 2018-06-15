Fas İran maçı saat kaçta, hangi kanalda? İki takım ilk kez…

Dünya Kupası B grubu açılış maçında tarihlerinde ilk kez karşılaşacak. Türk futbolunda yakından tanında Belhanda, Dirar gibi isimlerin de forma giymesi beklendiği maçta Fas, iyi bir başlangıç yapmak isterken turnuvada averaj takımı olmadığını göstermek isteyen İran bu kez rakiplerine sürpriz yapmak istiyor. Sonucu merakla beklenen, Fas İran maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırılıyor. İşte, Fas İran maçına dair detaylar…

FAS İRAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Fas ile İran karşılaşacak. Bugün TSİ 18.00’de St. Petersburg Stadyumu’nda oynanacak maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Fas-İran maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

FAS İRAN MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, Fas ile İran arasında oynanacak B Grubu'nun açılış maçını yönetecek. Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev olacak.

Cüneyt Çakır bu maçla, ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek. Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıkacak.

İKİ TAKIM 5. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi. Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.

FAS 13, İRAN 12 MAÇA ÇIKTI

İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı. Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü. İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

İRAN’IN İDDİASI YOK

Grubun en iddiasız takımı olarak görülen İran hazırlık maçlarında Tunus, Cezayir, Türkiye ve Litvanya ile karşılaşırken 2 yenilgi, 2 galibiyet aldı. Buna rağmen takım pek de hazır görünmedi.