Dünya Kupası’nda Rusya’ya yenilen Suudi Arabistan futbolcularına ceza!

SKOR DIŞ HABER Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın açılış maçında ev sahibine 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenilen Suudi Arabistan’da futbolculara ceza geliyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Adel Ezzat, farklı Rusya mağlubiyeti sonrası en az üç futbolcunun ceza alacağını duyurdu. Alınan sonucun takımın kapasitesine yakışmadığını belirten Adel Ezzat “Performansımızın sadece yüzde beşini sahaya yansıtabildik” dedi.

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Rusya karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Adel Ezzat “Futbolcular kötü performanslarının bedelini ödeyecek. Kaleci Abdullah Al-Mayouf, forvet Mohammad Al-Sahlawi ve defans oyuncusu Omar Hawsawi’ye ceza vereceğiz. Bu üç oyuncu dışında başka isimler de ceza alabilir” dedi.

Adel Ezzat Futbolculara verilecek ceza konusunda ise detaylı açıklama yapmadı.