Dünya Kupası B Grubu | Dev maçlar öncesi son analizler….

Dünya Kupası heyecanı A Grubu’nda Uruguay ile Mısır arasında saat 15:00’de oynanacak maçla devam ediyor. Saat 18.00’de B Grubu’nda Fas-İran karşılaşması günün ikinci maçı olacak. Grubun en önemli maçında ise İspanya ve Portekiz saat 21:00’de oynayacak. B Grubu’nu Ümit Genç ve Tonguç Orözü genel hatlarıyla değerlendirdi. 15 Temmuz’da final maçıyla sona erecek olan futbol şöleni boyunca maç olan her gün, SKOR ve SÖZCÜ’nün Facebook sayfası üzerinden canlı yayınlarla sporseverlerle bir araya geleceğiz ve turnuvanın heyecanını analizler, yorumlar ve sorularınızla birlikte yaşayacağız!

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Kupanın iki büyük takımının yer aldığı ‘ölüm grubu’nda kağıt üzerinde favori İspanya’nın plasesi Portekiz. Herkes ruhani lider Ronaldo’yu ve erken finalleri bekliyor. Ancak hiç yabana atılmaması gereken bir Fas gerçeği var. Grubun kura bahtsızı İran’ın ise işi çok zor…