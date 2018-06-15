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Dünya Kupası B Grubu | Dev maçlar öncesi son analizler….
2018 Dünya Kupası Grup B

Dünya Kupası B Grubu | Dev maçlar öncesi son analizler….

Dünya Kupası B Grubu Fas-İran maçı ile açılıyor. Maç öncesinde Ümit Genç ve Tonguç Orözü, B Grubu'nun analizi ve Fas-İran ve İspanya-Portekiz maçlarını değerlendiriyor.

15 Haziran 2018 13:57

Dünya Kupası heyecanı A Grubu’nda Uruguay ile Mısır arasında saat 15:00’de oynanacak maçla devam ediyor. Saat 18.00’de B Grubu’nda Fas-İran karşılaşması günün ikinci maçı olacak. Grubun en önemli maçında ise İspanya ve Portekiz saat 21:00’de oynayacak. B Grubu’nu Ümit Genç ve Tonguç Orözü genel hatlarıyla değerlendirdi. 15 Temmuz’da final maçıyla sona erecek olan futbol şöleni boyunca maç olan her gün, SKOR ve SÖZCÜ’nün Facebook sayfası üzerinden canlı yayınlarla sporseverlerle bir araya geleceğiz ve turnuvanın heyecanını analizler, yorumlar ve sorularınızla birlikte yaşayacağız!

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Kupanın iki büyük takımının yer aldığı ‘ölüm grubu’nda kağıt üzerinde favori İspanya’nın plasesi Portekiz. Herkes ruhani lider Ronaldo’yu ve erken finalleri bekliyor. Ancak hiç yabana atılmaması gereken bir Fas gerçeği var. Grubun kura bahtsızı İran’ın ise işi çok zor…

Son güncelleme 14:30 | 15 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Mısır
Bugün - 15:00
0
-
0
Uruguay
Fas
Bugün - 18:00
-
İran
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Mısır
1 0 1
3 Uruguay
1 0 1
4 Suudi Arabistan
1 0 0
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Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan