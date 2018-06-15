Cüneyt Çakır ilk maçta Dünya Kupası’na damga vurdu!

2018 Dünya Kupası B grubu ilk maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi… Cüneyt Çakır’ın turnuvada yönettiği ilk karşılaşmada Fas forması giyen Galatasaraylı Belhanda ile yaşadığı bir an maça damga vurdu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Belhanda İranlı Omid Ebrahimi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi. Ancak Cüneyt Çakır oralı olmadı… Belhanda’nın tüm itirazlarına rağmen pozisyona devam kararı veren Çakır, Faslı oyuncuya yerden kalkması için uyarıda bulundu. Bu pozisyonun ardından Çakır’a sosyal medyadan tepki gösterildi. Yapılan yorumlardan sonra Çakır TT listesine girdi. İşte twitter’dan yapılan bazı paylaşımlar…

Belhanda, Cüneyt Çakır'ı sahada görünce Türkiye Ligi maçı sandı. — Ersoy Özdem (@ersoy_ozdem) 15 Haziran 2018

Belhanda’ya faul vardı vermedi Cüneyt Çakır. Adam dünya kupasında bile bizi rahat bırakmıyor. — AlperenTrezeguet (@alperentrgt34) 15 Haziran 2018

Zavallı Belhanda burada da mı Cüneyt Çakır ‘a denk geldin aslanım sen — Tuğba Bozpınar (@tugbAbozpinar) 15 Haziran 2018

Fas-İran maçı futboldan ziyade Bruce Lee filmlerini andırmaya başladı. Cüneyt Çakır kontrolü kaybetti. — Arda Alan Işık (@ArdaAlanISIK) 15 Haziran 2018

Cüneyt Çakır Dünya Kupas Futbol maçında’da Belhanda ya olan takıntısından vaz geçmiyor — hamdi uç (@fetih1919) 15 Haziran 2018