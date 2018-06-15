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Cüneyt Çakır ilk maçta Dünya Kupası’na damga vurdu!
2018 Dünya Kupası Grup B

Cüneyt Çakır ilk maçta Dünya Kupası’na damga vurdu!

B grubu ilk maçında oynanan Fas-İran maçında karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır eleştirilerin hedefi oldu. Fas Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Belhanda'ya bir pozisyon sonrası faul vermeyen Çakır'a twitter'dan tepki yağdı.

15 Haziran 2018 19:49

2018 Dünya Kupası B grubu ilk maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi… Cüneyt Çakır’ın turnuvada yönettiği ilk karşılaşmada Fas forması giyen Galatasaraylı Belhanda ile yaşadığı bir an maça damga vurdu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Belhanda İranlı Omid Ebrahimi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi. Ancak Cüneyt Çakır oralı olmadı… Belhanda’nın tüm itirazlarına rağmen pozisyona devam kararı veren Çakır, Faslı oyuncuya yerden kalkması için uyarıda bulundu. Bu pozisyonun ardından Çakır’a sosyal medyadan tepki gösterildi. Yapılan yorumlardan sonra Çakır TT listesine girdi. İşte twitter’dan yapılan bazı paylaşımlar…

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