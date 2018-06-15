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Celta Vigo, Okay Yokuşlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Dünyadan Futbol

Celta Vigo, Okay Yokuşlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

La Liga ekibi Celta Vigo, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

15 Haziran 2018 14:12

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo, Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu’yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki “6 milyon euro’ya serbest kalır” maddesini kullanan Celta Vigo, başarılı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor ile iki sezonda 56 maça çıkan ve 8 gol atan Okay Yokuşlu hakkında bilgilendirme yapan İspanyol ekibi, yıldız oyuncunun savunma ağırlıklı futboluna dikkat çekerken fizik olarak ne kadar güçlü olduğuna değinildi.

Milli futbolcu Emre Mor’un da formasını giydiği Celta Vigo, Nestor Araujo ve David Lunca’dan sonra bu sezonki üçüncü transfer olarak imza atmış oldu.

Son güncelleme 14:43 | 15 Haziran 2018
celta vigo Okay Yokuşlu
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