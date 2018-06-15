Celta Vigo, Okay Yokuşlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo, Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu’yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki “6 milyon euro’ya serbest kalır” maddesini kullanan Celta Vigo, başarılı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor ile iki sezonda 56 maça çıkan ve 8 gol atan Okay Yokuşlu hakkında bilgilendirme yapan İspanyol ekibi, yıldız oyuncunun savunma ağırlıklı futboluna dikkat çekerken fizik olarak ne kadar güçlü olduğuna değinildi.

Milli futbolcu Emre Mor’un da formasını giydiği Celta Vigo, Nestor Araujo ve David Lunca’dan sonra bu sezonki üçüncü transfer olarak imza atmış oldu.