CANLI YAYIN: Portekiz İspanya maçı canlı izle! TRT 1 canlı…

Portekiz, Ronaldo’nun penaltıdan kaydettiği golle İspanya karşısında 4. dakikada 1-0 öne geçti. 24. dakikada sahneye Diego Costa çıktı durumu 1-1 yaptı. 44. dakikada Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı durumu 2-1 yaptı fakat Diego Costa 55. dakikada cevap verdi durumu 2-2’ye getirdi. Portekiz golün şokunu atlatamamışken 58. dakikada Nacho durumu 3-2 İspanya üstünlüğüne getirdi. Ronaldo’lu, Pepe’li Portekiz, Ramos’lu Diego Costa’lı İspanya karşısında. Dünya Kupası B grubunda mücadele eden İspanya Portekiz ilk maçlarında birbirleriyle mücadele edecek. Tarihlerinde 36. kez karşılaşacak olan iki ekip bu sene kupada en üst turları hedefliyor. EURO 2016 şampiyonu olan Portekiz, İspanya Milli Takımı ise, 8 yıl aranın ardından turnuvada yeniden kupaya uzanmak istiyor. Portekiz İspanya maçı hangi kanalda diye merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde İspanya Portekiz maçı canlı yayını yer alıyor.

PORTEKİZ İSPANYA CANLI İZLE

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak Portekiz İspanya maçı, saat 21.00'de başlayacak. TRT 1’den canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ İSPANYA İLK 11

PORTEKİZ: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William, Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo, Ronaldo, Guedes

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Silva, Isco, Iniesta, Costa

İSPANYA’NIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 8’inci sırada bulunan İspanya’nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5’er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı.

Dünya Kupası’nın favori adayları arasında yer alan İspanya’nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid’den 6, Barcelona ve Atletico Madrid’den 3’er futbolcu İspanya Milli Takımı’nda aday kadroya adını yazdırdı.

TEKNİK DİREKTÖR KRİZİ İSPANYA’YI ETKİLEYECEK Mİ?

Elemelerde G Grubu’nda İtalya, Arnavutluk, İsrail, Makedonya ve Liechtenstein’i geçerek grubu lider tamamlayan İspanya turnuvanın hemen öncesinde teknik direktör değişikliğine gitti.

Julen Lopetegui’nin Real Madrid’le anlaşmasının ardından üsulsüzlüğe tepki gösteren İspanya Futbol Federasyonu göreve Fernando Hierro’yu getirdi. Bu değişimin turnuvada favori gösterilen takımı nasıl etkileyeceği merak konusu.

Hazırlık maçlarında da olumlu görüntü veren İspanyollar, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Almanya ve İsviçre ile yenişemeyen İspanya, Arjantin ve Tunus’u devirmeyi başardı.

REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16'sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda İspanya'nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi. Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası'nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010'da Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0'lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

PORTEKİZ İLK 15 MAÇI KAZANAMADI

İki komşu ülke arasındaki köklü rekabette Portekiz, ilk 15 maçta galibiyet yüzü göremedi. 1921'de başlayan rekabette Portekiz, ilk galibiyetini 26 yıl sonra 1947'de elde etti. Lizbon'da oynanan rekabetteki 16. maçı Portekiz 4-1 kazanarak şanssızlığını kırdı.