CANLI YAYIN: Mısır Uruguay maçı canlı izle! (TRT 1 canlı)

Dünya Kupası’nda Rusya’nın ilk maçta Suudi Arabistan’ı 5-0 yenmesinin ardından, A grubu Mısır Uruguay maçı ile devam ediyor. Bu sene Salah ile sürprizlere imza atmak isteyen Mısır, Suarez ve Cavani gibi yıldızlara sahip Uruguay’ı puansız göndermek istiyor. Uruguay ise kupada finale kadar gitmenin hesaplarını yapıyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler “Mısır Uruguay maçı hangi kanalda” aramaları yapıyor. Uruguay Mısır maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

MISIR URUGUAY CANLI İZLE

MISIR URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

2018 Dünya Kupası A Grubunun ikinci maçı olan Mısır Uruguay mücadelesi, 15 Haziran Cuma günü saat 15.00’da oynanacak. TRT 1 ekranlarından canlı takip edilebilecek olan mücadele’nin hakemi, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Björn Kuipers olacak.

#EGYURU | Formación de @Uruguay que enfrenta a @Pharaohs por la 1a fecha del Grupo A de la Copa Mundial de #Rusia2018.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/eUsGTV1pfP — Selección Uruguaya (@Uruguay) 15 Haziran 2018

MISIR URUGUAY İLK 11

Mısır: El-Shenawy, Fathy, Gabr, Hegazi, Abdel-Shafy, Elneny, Hamed, Warda, El Said, Trézéguet, Mohsen.

Uruguay: Muslera, Varela, Giménez, Godín, Cáceres, Bentancur, Vecino, Nández, De Arrascaeta, Cavani, Suárez.

HAZIRLIK MAÇINI URUGUAY KAZANDI

Daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmeyen iki ülke A milli futbol takımlarının yaptığı tek özel karşılaşmayı Uruguay kazandı. Mısır ile Uruguay, 16 Ağustos 2006'da İskenderiye'de özel maçta karşılaştı. Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Uruguay'a bu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri, 67. dakikada Diego Godin ve 77. dakikada uzun bir süre Türkiye'de de forma giyen El Saka kendi kalesine attı.

URUGUAY 52. MAÇINA ÇIKACAK

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele edecek. Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 51 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 20'sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 80 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

MISIR 28 YIL SONRA DÜNYA KUPASI’NDA

Mısır ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi. İkinci kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü. Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.