CANLI YAYIN: Fas İran maçı canlı izle! trt canlı yayın…

Futbol severlerin 4 yıldır beklediği heyecan, Dünya Kupası başladı. Kupada ilk günün ardından bugün B grubu ilk maçında Fas İran karşılaşacak. Üç puan parolasıyla saha çıkacak iki ekibin mücadelesini izlemek isteyen futbol severler ‘Fas İran maçı canlı izle’ aramaları yaparak TRT 1 canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizin içerisinde yer alan TRT canlı yayın izleme linkine ve Fas İran canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte Fas İran maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

FAS İRAN CANLI İZLE

FAS İRAN MAÇI İLK 11

Fas: Monir; Amrabat, Benatia, Saïss, Achraf; El Ahmadi; Belhanda, Harit, Boussoufa, Ziyech; El Kaabi.

İran: Ali, Hajisafi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian, Shojaei, Ebrahimi, Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh, Azmoun.

FAS 13, İRAN 12 MAÇA ÇIKTI

İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı. Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü. İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

FAS İRAN MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, Fas ile İran arasında oynanacak B Grubu'nun açılış maçını yönetecek. Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev olacak.

Cüneyt Çakır bu maçla, ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek. Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıkacak.

İKİ TAKIM 5. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi. Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.