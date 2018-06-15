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CANLI | Portekiz 3-3 İspanya
2018 Dünya Kupası Grup B

CANLI | Portekiz 3-3 İspanya

2018 Dünya Kupası'ndan bir gün önce hoca değişikliğine giden İspanya, B Grubu'ndaki ilk maçında son Avrupa şampiyonu Portekiz'le karşılaşıyor.

15 Haziran 2018 20:09

Real Madrid’le anlaşan teknik direktör Julen Lopetegui’nin görevden alınmasıyla çalkalanan İspanya, Fernando Hierro liderliğinde dev turnuvanın startını veriyor. Soçi şehrindeki Fisht Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00’de başladı.

CANLI MAÇ ANLATIMIPortugal – Spain

MAÇ KADROSU

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Rekabette İspanya üstün

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16’sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya’nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi.

Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası’nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010’da Güney Afrika’nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0’lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

15 Haziran 2018 MAÇ SONUCU | Fas İran 0-1 2018 Dünya Kupası B grubu açılış maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada İran Aziz Bouhaddouz'ın 90+5'te kendi kalesine attığı golle Fas'ı 1-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:45 | 15 Haziran 2018
dünya kupası ispanya portekiz
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