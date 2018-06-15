CANLI | Portekiz 3-3 İspanya

Real Madrid’le anlaşan teknik direktör Julen Lopetegui’nin görevden alınmasıyla çalkalanan İspanya, Fernando Hierro liderliğinde dev turnuvanın startını veriyor. Soçi şehrindeki Fisht Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00’de başladı.

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Rekabette İspanya üstün

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16’sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya’nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi.

Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası’nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010’da Güney Afrika’nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0’lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

MAÇ SONUCU | Fas İran 0-1 2018 Dünya Kupası B grubu açılış maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada İran Aziz Bouhaddouz'ın 90+5'te kendi kalesine attığı golle Fas'ı 1-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku