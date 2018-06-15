CANLI | Fas İran 0-1 (ikinci yarı oynanıyor)

Dünya Kupası’nda A grubunun ilk maçları tamamlandı… Rusya Suudi Arabistan’ı 5-0’la geçerken Uruguay, Mısır’ı son dakika golüyle 1-0 mağlup etti…

Şimdi sıra B grubundaki müthiş karşılaşmalara geldi… Bu akşam saat 21.00’de oynanacak Portekiz İspanya kapışması öncesi B grubunun iki İslam ülkesi Fas ve İran kozlarını paylaşıyor. Saint Petersburg Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da kupadaki ilk maçına çıkıyor. Belhanda ve Amrabat’ın formasını giydiği Fas turnuvaya galibiyet ile başlamak isterken İran ise zorlu grupta ilk sürprizinin peşinde…

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇ KADROSU

İŞTE İLK 11’LER:

FAS: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Harit, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, El Kaabi

İRAN: Beiranvand, Ramin, Cheshmi, Pouraliganji, Haji Safi, Omid, Jahanbaksh, Shojaei, Amiri, Ansarifard, Azmoun

İki takım da 5. kez Dünya Kupası'nda

Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi. Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Fas son 16 turunu gördü

Fas ve İran'ın Dünya Kupası geçmişlerine bakıldığında büyük başarıları görülmüyor. Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti. İran ise daha önce 4 kez yer aldığı grup aşamasından çıkmayı başaramadı.

Fas 13, İran 12 maça çıktı

İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı. Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü. İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.