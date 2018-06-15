CANLI | Fas İran 0-1 (ikinci yarı oynanıyor)
2018 Dünya Kupası heyecanı B grubu ile kaldığı yerden devam ediyor... Büyük çekişmelerin yaşanacağı kritik grubun ilk maçında Fas ve İran karşı karşıya geliyor... Cüneyt Çakır'ın kupada ilk kez yönettiği maçta Fas ve İran tarihlerinde ilk kez oynayacak. Fas İran maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz...
Dünya Kupası’nda A grubunun ilk maçları tamamlandı… Rusya Suudi Arabistan’ı 5-0’la geçerken Uruguay, Mısır’ı son dakika golüyle 1-0 mağlup etti…
Şimdi sıra B grubundaki müthiş karşılaşmalara geldi… Bu akşam saat 21.00’de oynanacak Portekiz İspanya kapışması öncesi B grubunun iki İslam ülkesi Fas ve İran kozlarını paylaşıyor. Saint Petersburg Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da kupadaki ilk maçına çıkıyor. Belhanda ve Amrabat’ın formasını giydiği Fas turnuvaya galibiyet ile başlamak isterken İran ise zorlu grupta ilk sürprizinin peşinde…
İŞTE İLK 11’LER:
FAS: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Harit, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, El Kaabi
İRAN: Beiranvand, Ramin, Cheshmi, Pouraliganji, Haji Safi, Omid, Jahanbaksh, Shojaei, Amiri, Ansarifard, Azmoun
İki takım da 5. kez Dünya Kupası'nda
Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi. Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.
Fas son 16 turunu gördü
Fas 13, İran 12 maça çıktı
İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı. Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü. İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.