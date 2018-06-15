Bursaspor’un gözü Dünya Kupası’nda

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın heyecanı başlarken, Süper Lig’de geçtiğimiz sezon forma giyen 22 oyuncu kupada ter dökecek. Geçen sezon ligde yer alan oyuncular baz alındığında Beşiktaş ile birlikte en fazla Dünya Kupası’na oyuncu gönderen Süper Lig ekibi olan Bursaspor’da ise gözler özellikle 3 oyuncunun üzerinde… Yeşil beyazlı kulüp ile sözleşmeleri devam eden oyunculardan Aziz Behich, Avustralya Milli Takımı, William Troost-Ekong ile Abdullahi Shehu ise Nijerya Milli Takımı için top koşturacak. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Moussa Sow da Senegal Milli Takımı ile kupada boy gösterecek. Nijerya ve Avustralya, ilk maçlarını ise yarın oynayacak.

EKONG’UN İLK HEYECANI

Bursaspor’a geçtiğimiz sezonun başında dahil olan 24 yaşındaki William Troost-Ekong, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası’nın heyecanını yaşayacak. Daha önce Nijerya Milli Takımı’nın formasını 21 kez terleten genç savunmacı, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Forma şansı bulduğu maçların 20’sinde tam süre alarak istikrarlı bir görüntü çizen Ekong, Bursaspor’da da geçen sezon en fazla forma giyen oyuncular arasında yer almıştı. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr’un da en güvendiği oyunculardan biri olan Ekong’un yarın saat 22.00’de Hırvatistan’a karşı oynanacak maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

SHEHU TRANSFER YAPABİLİR

Bursaspor’un kadrosuna sezon başında katılan Nijerya Milli Takımı’nın bir diğer oyuncusu Abdullahi Shehu da, tıpkı Ekong gibi ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak ve 21 kez milli takım formasını giydi. Özellikle Dünya Kupası eleme maçlarının tamamında 90 dakika forma giyen Shehu için bu organizasyon ayrı bir öneme sahip. Bursaspor’da sezonun ikinci yarıdaki performansıyla ön plana çıkan ve yurtdışından birçok kulübün dikkatini çeken Shehu için, kupada göstereceği performansa göre tekliflerin gelmesi bekleniyor. Her ne kadar Samet Aybaba, Shehu’nun kalması yönünde yönetime karar bildirse de, yeşil beyazlıların 2.5 milyon Euro seviyelerinde gelecek bir teklifi değerlendireceği de gelen bilgiler arasında.

AZİZ’E GÜVENİLİYOR

Bursaspor’da 4 sezondur forma giyen ve 2019’a kadar sözleşmesini uzatan Aziz Behich de, Avustralya Milli Takımı için sahada yer alacak. Ekong ve Shehu gibi ilk Dünya Kupası maçlarına çıkacak olan 27 yaşındaki oyuncu, 23 kez milli takım kadrosunda yer aldı. Bu süreçte 2’şer kez gol ve asist ile takıma katkı veren Aziz Behich, Dünya Kupası Elemeleri’nde Play-Off’ta Honduras’a karşı 2 maçta ve son oynanan 4 hazırlık maçında tam süre aldı. Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Bert Van Marwijk’in de en güvendiği isimlerden olan Aziz Behich, yarın Fransa’ya karşı saat 13.00’de oynanacak maça ilk 11’de başlayacak.

İşte maçlar:

AVUSTRALYA

Aziz Behich’in yer aldığı Avustralya Milli Takımı, C Grubu’nda Fransa, Danimarka ve Peru ile mücadele edecek. Avustralya ilk maçını yarın saat 13.00’de Fransa ile, ikinci maçını 21 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te Danimarka ile ve grubun son maçını ise 26 Haziran Salı günü saat 17.00’de Peru ile oynayacak.

NİJERYA

William Troost Ekong ve Abdullahi Shehu’nun yer aldığı Nijerya Milli Takımı ise, D Grubu’nda Arjantin, Hırvatistan ve İzlanda ile mücadele verecek. Nijerya, ilk maçını yarın saat 22.00’de Hırvatistan ile, ikinci maçını 22 Haziran Cuma günü saat 18.00’de İzlanda ile ve grubun son maçını ise 26 Haziran Salı günü saat 21.00’de Arjantin ile karşılaşacak.