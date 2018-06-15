Beşiktaş, forvete 1.92’lik Brezilyalı’yı getiriyor!

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Bu sezon santrfor bölgesindeki isimlerden verim alamayan Beşiktaş, yeni ama tanıdık bir isimle ilgileniyor.

Bu futbolcu, daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan, geçen sezona Rubin Kazan'da başlayıp daha sonra Hannover'e transfer olan Jonathas.

29 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 1.92 m. boyunda. Kale önünde etkili olan oyuncu, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle geçen yıl Alman ekibinde istikrarı yakalayamadı ve 12 maçta 3 gol-3 asist üretebildi.

Beşiktaş, maaş maliyeti de düşük olan bu oyuncuyu kiralamayı düşünüyor.

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