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Bayern Münih’e Türk sağ bek transferi!
Almanya Bundesliga

Bayern Münih’e Türk sağ bek transferi!

Bayern Münih, Red Bull Leipzig'in 19 yaşındaki Türk asıllı Alman sağ beki Mert Yılmaz'ı transfer etti.

15 Haziran 2018 18:13

Bayern Münih, transfer döneminde kadrosunu Türk asıllı sağ bek Mert Yılmaz ile güçlendirdi.

Alman devi, Red Bull Leipzig’in 19 yaşındaki sağ beki Mert Yılmaz’ı transfer ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Red Bull Leipzig U19 takımı ile 27 maça çıkan Mert, 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Henüz Milli Takım tercihini seçmeyen genç futbolcu, Almanya U18 takımına davet edildi ancak resmi maça çıkamadı.

12 Haziran 2018 Bale, Tottenham`a geri dönüyor Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor. Premier Lig'de forma giymek istediği öğrenilen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Real Madrid'den ayrılma ihtimali arttıkça gelen teklifler de çoğalıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:22 | 15 Haziran 2018
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