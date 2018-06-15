Bayern Münih’e Türk sağ bek transferi!

Bayern Münih, transfer döneminde kadrosunu Türk asıllı sağ bek Mert Yılmaz ile güçlendirdi.

Alman devi, Red Bull Leipzig’in 19 yaşındaki sağ beki Mert Yılmaz’ı transfer ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Red Bull Leipzig U19 takımı ile 27 maça çıkan Mert, 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Henüz Milli Takım tercihini seçmeyen genç futbolcu, Almanya U18 takımına davet edildi ancak resmi maça çıkamadı.

Bale, Tottenham`a geri dönüyor Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor. Premier Lig'de forma giymek istediği öğrenilen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Real Madrid'den ayrılma ihtimali arttıkça gelen teklifler de çoğalıyor. İlgili Haberi Oku