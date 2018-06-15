Arsenal, Xhaka ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Granit Xhaka’nın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı kaydedilirken, sözleşmenin süresine dair kesin bir ifade kullanılmadı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Xhaka’nın kadroda kalması ile ilgili olarak, “Granit kontratını uzattığı için çok mutluyum. Bizim kadromuz için önemli bir oyuncu ve hala genç, kendini geliştirebilir. Umarım Dünya Kupası’nda İsviçre ile başarılı olur ve hazır bir şekilde yeni sezon için buraya döner” açıklamasını yaptı.

Xhaka geçen sezon Arsenal formasıyla 48 maça çıkarken, 3 gol ve 8 asist üretti.

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