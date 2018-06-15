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Ahmed Musa’dan Galatasaray mesajlarına beğeni!
Futbol

Ahmed Musa’dan Galatasaray mesajlarına beğeni!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Ahmet Musa, sosyal medyadan Galatasaray mesajlarını beğendi.

15 Haziran 2018 18:35

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Ahmed Musa’dan Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak hareket geldi.

Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen Ahmed Musa, Twitter hesabında Galatasaray taraftarlarının gönderdiği mesajları beğendi.

Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası için Rusya’da bulunan Musa, ”Galatasaray’a gel” ve ”Havaalanında seni bekliyoruz. Hazır mısın?” tweetlerini beğendi.

15 Haziran 2018 Galatasaray`ı UEFA`dan men cezasından kurtaran 3 madde! Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yöneticisi Mete İkiz, sarı kırmızılı kulübün UEFA ile yaptığı anlaşmanın detaylarını SÖZCÜ'ye anlattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:36 | 15 Haziran 2018
Ahmed Musa galatasaray Njerya transfer
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